8,2 тыс. человек за три месяца проехали на маршруте «Первый туристический»

Трамвайному маршруту «Первый туристический» (Т1) - ровно три месяца. За это время увидеть город на Неве с необычного ракурса смогли 8200 пассажиров. Классический ленинградский трамвай ЛМ-33 ежедневно совершает четыре рейса из Музея городского электрического транспорта через Петроградскую сторону в центр города. На пути трамвая – шесть мостов и 500 достопримечательностей.

Маршрут «Первый туристический» через центр Петербурга открылся 6 ноября 2019 года, в преддверии Года памяти и славы. Главной достопримечательностью маршрута стал сам трамвай – легендарный ЛМ-33, точнее реплика этого вагона, построенная Горэлектротрансом. Любимый городской трамвай ЛМ-33 (в народе - «американка») работал рекордные 45 лет, застал военные годы, разделял с ленинградцами горести блокады и счастье Великой Победы. В наши дни рейсы с участием реплики ЛМ-33 служат каждодневным напоминанием о подвиге и силе духа ленинградцев.

Новый маршрут сразу вызвал интерес у петербуржцев. С первых рейсов в туристическом трамвае не было свободных мест. Тогда же, в ноябре, были поставлены рекорды по пассажиропотоку (до 180 человек в день), которые были побиты в новогодние каникулы. Только 4 января на «Первом туристическом» проехали 213 человек. А всего за праздничные дни – 1254 пассажира.

Подробнее о трассе маршрута «Первый туристический» (Т1) и режиме работы: http://getmuseum.ru/T1.

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getmuseum.ru/T1