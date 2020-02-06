В Горэлектротрансе прошёл семинар профсоюзного актива

На семинаре обсудили роль городского электротранспорта в социально-экономической и финансовой системе Петербурга, а также перспективы развития Горэлектротранса. Встреча проходила с участием профсоюзных лидеров и молодёжи предприятия, председателя Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области Нины Леонтьевой, заместителя председателя Комитета по транспорту Олега Матвеева, директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Василия Острякова. Перечень тем – самый обширный: от обновления подвижного состава до городских инфраструктурных проектов и федерального законодательства.

Одной из главных тем ожидаемо стала предстоящая транспортная реформа. Зампредседателя Комитета по транспорту Олег Матвеев заверил, что в документе планирования Горэлектротрансу отводится важнейшая роль, особенно на ключевых магистральных пассажироёмких маршрутах. Основные преимущества электротранспорта город видит в подвижном составе большой вместимости, возможностях автономного хода и организации приоритетного проезда. В качестве примера Олег Матвеев назвал обновлённый трамвайный маршрут № 60. «Другая скорость, другой интервал, другой пассажир», - дал краткую характеристику новому формату работы на юго-западе представитель ведомства. Ещё один показательный пример – маршруты троллейбусов с увеличенным автономным ходом (ТУАХ). Новый вид транспорта хорошо себя зарекомендовал в городе, и его планируется развивать и дальше - там, где он демонстрирует наибольшую эффективность.

По закономерному вопросу обновления парка трамваев Олег Матвеев напомнил, что у администрации города есть план по закупке для Петербурга 500 трамвайных вагонов. «Это задача даже не номер один, а больше, чем номер один. В настоящее время определяются модели финансирования и способы реализации этой программы», - подчеркнул заместитель председателя Комитета. Также он рассказал, что с началом транспортной реформы с улиц города уйдёт общественный транспорт малого класса - в основном будет работать подвижной состав особо большой вместимости. Для усиления троллейбусных маршрутов в 2020 году Горэлектротранс должен получить 20 новых сочленённых троллейбусов («гармошек»), 35 троллейбусов с УАХ и 87 классических троллейбусов.

В связи с грядущей транспортной реформой у представителей трудовых коллективов возник вопрос о будущем кондукторов. Олег Матвеев заверил, что в ведомстве на них возлагают большие надежды, поскольку на Горэлектротранс придётся повышенный пассажиропоток, который будет перераспределён в связи с изменением схемы работы коммерческих маршрутов. О сокращении штата кондукторов ГЭТ в ближайшей перспективе речи не идёт, переформатирование затронет только нынешние коммерческие предприятия.

Также на семинаре была затронута тема формирования тарифов на электроэнергию, предоставляемую для ГЭТ. Председатель Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области Нина Леонтьева поддержала мнение, что электроэнергия должна предоставляться отрасли с применением льгот, так как электрический транспорт перевозит пассажиров по регулируемым тарифам. Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Василий Остряков отметил, что эта тема уже вынесена на федеральный уровень, а на майской конференции Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ) в Москве также планируется принять соответствующее обращение в федеральные органы власти.

Ещё один насущный вопрос – конкурентоспособность зарплаты в Горэлектротрансе. Заместитель председателя Комитета по транспорту Олег Матвеев напомнил, что зарплата на предприятии в 2019 году была повышена дважды: на 4,24 % с 1 февраля (по плану), и на 5 % с 1 августа, для чего Горэлектротрансом были изысканы дополнительные источники финансирования. Благодаря этому водители троллейбуса в настоящее время в среднем получают больше, чем водители автобуса. Следующее повышение зарплаты по плану предполагается с 1 июля текущего года, однако председатель Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области Нина Леонтьева предложила рассмотреть возможность сделать это раньше.

На семинаре также подняли вопросы административных нарушений на транспорте, медицинского обслуживания работников Горэлектротранса и другие актуальные темы. Все предложения представителей трудового коллектива получат дальнейшее развитие.