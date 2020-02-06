Путь в профессию: Горэлектротранс показал процесс подготовки водителей

Почти полсотни потенциальных водителей трамваев и троллейбусов побывали на Дне открытых дверей в Учебно-курсовом комбинате Горэлектротранса. Такие встречи УКК проводит регулярно, чтобы дать возможность будущим ученикам своими глазами увидеть, как проходит подготовка к работе на линии, а также пообщаться с преподавателями и директорами трамвайных и троллейбусных парков.

Среди пришедших на февральский День открытых дверей в УКК - и офисные сотрудники, которые хотят «выбраться» из бумажной рутины, и водители других видов транспорта, и даже пара школьников. Правда, последним придётся подождать до 21 года, чтобы начать обучение по профессии водителя электротранспорта. Всех этих людей с разным жизненным опытом и обстоятельствами объединяет желание работать на стабильном и развивающемся предприятии. Об этом и основные вопросы, прозвучавшие на дне открытых дверей. Уже к концу экскурсии по учебным классам многие понимают, что и правда готовы трудиться на линии, встречать рассветы с первыми пассажирами и провожать закаты вместе с последними.

Один из тех, кто уже поменял грузовик на кабину троллейбуса – Родион Сарамбаев. Он только получает новую профессию в УКК, но уже мечтает стать водителем-наставником. По его словам, управляя троллейбусом можно почувствовать себя частью города благодаря большой площади остекления электротранспорта. Впрочем, в работе водителя, главное всё же другое: «В УКК подача любого учебного материала от первого до последнего предложения связана с обеспечением безопасности пассажиров. И какой бы материал нам ни давали, он отталкивается от этого. Допустим, движение с определённой скоростью на участках пути, специализированные инструкции… Нюансов очень много и их нужно знать наизусть. Почему? Опять же, всё связано с безопасностью пассажиров», - говорит ученик водителя троллейбуса.

Профессии водителя трамвая и водителя троллейбуса востребованы в Петербурге. В минувшем году Учебно-курсовой комбинат Горэлектротранса подготовил на 20% больше студентов, чем годом ранее: 135 водителей трамвая и 147 водителей троллейбуса. Уже в следующий понедельник в УКК начнётся обучение новой группы вагоновожатых, через две недели – водителей троллейбуса. В планах подготовить 510 профессионалов городского электрического транспорта в течение 2020 года.