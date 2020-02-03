Работать с нами. Горэлектротранс расскажет о вакансиях на юго-западе Петербурга

6 февраля, в четверг, петербургский Горэлектротранс проведёт гарантированное собеседование в Агентстве занятости населения Красносельского района. Соискателям расскажут об условиях обучения и труда, а также о предоставляемых на предприятии социальных льготах.

На собеседовании будут представлены следующие вакансии:

- ученик водителя троллейбуса;

- кондуктор;

- главный механик;

- заведующий хозяйством;

- заместитель главного энергетика;

- инженер по ГО и ЧС;

- инженер по охране окружающей среды (эколог);

- инженер-технолог участка главного механика;

- мастер (в цех ремонта и обслуживания подвижного состава);

- мастер контрольный ОТК;

- мойщик-уборщик подвижного состава;

- начальник отдела адресно-инвестиционных программ управления капитального строительства и ремонта;

- слесарь-ремонтник 5-го разряда;

- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3-го разряда;

- уборщик производственных помещений.

С вакансиями Горэлектротранса также можно ознакомиться здесь.

Гарантированное собеседование пройдёт 6 февраля с 14.00 до 16.00 в Агентстве занятости населения Красносельского района по адресу: ул. Пограничника Гарькавого, д. 36 корпус 1.

Пассажирские перевозки наземным городским электротранспортом на юго-западе Петербурга обеспечивают Трамвайный парк № 8 и Троллейбусный парк № 1. По итогам собеседования всем желающим выдадут направления для трудоустройства в ближайший к месту жительства парк.