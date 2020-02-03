Работать с нами. Горэлектротранс расскажет о вакансиях на юго-западе Петербурга

6 февраля, в четверг, петербургский Горэлектротранс проведёт гарантированное собеседование в Агентстве занятости населения Красносельского района. Соискателям расскажут об условиях обучения и труда, а также о предоставляемых на предприятии социальных льготах.
На собеседовании будут представлены следующие вакансии:
- ученик водителя троллейбуса;
- кондуктор;
- главный механик;
- заведующий хозяйством;
- заместитель главного энергетика;
- инженер по ГО и ЧС;
- инженер по охране окружающей среды (эколог);
- инженер-технолог участка главного механика;
- мастер (в цех ремонта и обслуживания подвижного состава);
- мастер контрольный ОТК;
- мойщик-уборщик подвижного состава;
- начальник отдела адресно-инвестиционных программ управления капитального строительства и ремонта;
- слесарь-ремонтник 5-го разряда;
- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3-го разряда;
- уборщик производственных помещений.
С вакансиями Горэлектротранса также можно ознакомиться здесь.
Гарантированное собеседование пройдёт 6 февраля с 14.00 до 16.00 в Агентстве занятости населения Красносельского района по адресу: ул. Пограничника Гарькавого, д. 36 корпус 1.
Пассажирские перевозки наземным городским электротранспортом на юго-западе Петербурга обеспечивают Трамвайный парк № 8 и Троллейбусный парк № 1. По итогам собеседования всем желающим выдадут направления для трудоустройства в ближайший к месту жительства парк.