«Петербургские магистрали»: январский номер вышел в свет

В первом выпуске 2020 года «Петербургские магистрали» анализируют работу предприятия по увеличению эксплуатационной скорости на маршрутах электротранспорта. Также редакция «ПМ» побывала на Дне качества и подготовила краткий обзор по наиболее интересным темам, среди которых обсуждение должностной инструкции водителя.

Интересные цифры в материале «Эй, прибавь-ка ходу машинист!» В каких районах трамвайные и троллейбусные маршруты стали более привлекательными для пассажиров и за счёт чего. Роль ремонта путей и технологии автономного хода в этой статистике.

День качества стал площадкой для обсуждения рабочими группами актуализации должностной инструкции водителя и пересмотра перечня обязательных ограничений скорости движения на маршрутах. Впереди – детальная проработка предложений.

Водитель Троллейбусного парка № 1 Евгений Лозовой на страницах «ПМ» делится мыслями о профессии и размышляет, как сделать предприятие лучше.

Будущие водители электротранспорта, учащиеся УКК, узнают о роли ленинградских транспортников в судьбе города и знакомятся с военными страницами истории предприятия. Они приняли участие в официальных мероприятиях Горэлектротранса и Музея городского электрического транспорта, посвящённых полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады. Об этом в материале «Год памяти и славы».

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