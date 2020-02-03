282 новых водителя выпустил Учебно-курсовой комбинат Горэлектротранса в 2019 году

Результаты учебного года демонстрируют рост популярности профессии водителя электротранспорта. В 2019 году её освоили 282 человека, что на 57 человек больше, чем годом ранее. В целом по предприятию водители электротранспорта составляют четвертую часть 12-тысячного коллектива Горэлектротранса. Ежедневно они выводят на линию почти 1,5 тыс. трамваев и троллейбусов.

Горэлектротранс, один из крупнейших работодателей Санкт-Петербурга, не только трудоустраивает, но и дает профессию. В структуру предприятия входит Учебно-курсовой комбинат (УКК) – старейшая школа водителей трамваев и троллейбусов со 100-летней историей и традициями подготовки профессионалов электротранспорта.

«Коллектив Горэлектротранса всегда был и остается коллективом людей, искренне любящих и уважающих свою работу. Это заложено богатейшей историей предприятия. Абсолютное большинство тружеников Горэлектротранса – это люди, которые вросли корнями в городской транспорт, по-настоящему преданные делу, с глубокими знаниями. Водитель общественного транспорта обязан уметь вести себя в сложной дорожной обстановке и понимать, что везёт большое количество людей. Он должен быть расположен к этой работе по своим внутренним качествам», - отмечает директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Василий Остряков.

Как признаются водители со стажем, эта профессия формирует характер, развивает пунктуальность, а также лидерские качества и ответственность, так как именно на плечи водителей ложится безопасность пассажиров и принятие быстрых решений в условиях интенсивного городского потока. Любопытно, что столь непростую и ответственную, но и столь же романтичную профессию нередко выбирают женщины. Причём, чаще всего, они становятся водителями трамваев.

В 2019 обучение в УКК году успешно завершили 135 водителей трамвая и 147 водителей троллейбуса. Причём в последние годы профессия водителя электротранспорта становится всё более популярной у представителей сильного пола. Так, мужчины составили 85% от числа выпускников по троллейбусу и 75% - от числа водителей трамвая. Средний возраст обучающихся составил в 2019 году около 30 лет, тогда как ещё в 2016 году он был на уровне 35 лет.

С началом года формируются первые группы студентов, по 30 человек каждая. Готовить водителей трамвая начнут 10 февраля, обучение водителей троллейбуса стартует 25 февраля. В общей сложности в 2020 году планируется подготовить 210 водителей трамвая и 300 водителей троллейбуса – всего 510 человек.

Работу городского электрического транспорта Петербурга обеспечивают почти 12 тысяч человек, в том числе 3223 водителя. Из них 1615 водителей трамвая и 1608 водителей троллейбуса.

С развитием маршрутов Горэлектротранса, внедрением нового подвижного состава профессия водителя электротранспорта становится все более востребованной, потому закономерен и рост количества студентов УКК.

Кроме того, в 2019 году летнюю производственную практику по различным специальностям в трамвайных и троллейбусных парках и других подразделениях ГЭТ прошли 319 студентов петербургских вузов, три студенческих отряда закончили летний трудовой семестр.

Работа петербургского Горэлектротранса отмечена на федеральном уровне. В 2019 году награды Министерства транспорта РФ получили 13 сотрудников предприятия. Всего ко Дню работника городского пассажирского транспорта (последнее воскресенье октября) награждено 209 тружеников Горэлектротранса. Растёт и число благодарностей от пассажиров в адрес водителей и кондукторов: в 2019 году их было 346.