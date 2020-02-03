Горэлектротранс выражает соболезнования семье Андрея Винника, убитого в парке Александрино

Ночью 1 февраля 2020 года в парке Александрино было совершено нападение на двух сотрудников СПб ГУП «Горэлектротранс». В результате происшествия один из мужчин ранен и госпитализирован, а второй – погиб на месте. Коллектив петербургского Горэлектротранса приносит соболезнования родным и близким трагически погибшего водителя Андрея Винника.

Андрей Александрович Винник был опытным водителем троллейбуса, профессионально работал на линии почти четверть века. Обслуживал пассажиров в основном на маршрутах №№20 и 37, в том числе и на больших сочленённых троллейбусах, требующих высокого водительского мастерства. В троллейбусном парке водителя характеризовали как надёжного, ответственного и неконфликтного человека. У погибшего осталось пятеро детей, на этой неделе семья планировала отметить его юбилей.

Коллеги Андрея Винника скорбят вместе с родными о несвоевременной утрате. «Андрей всегда был готов помочь словом и делом. Никогда никому не отказывал, готов был протянуть руку помощи. Он не мог видеть грустных людей, всегда старался всем поднять настроение», - вспоминают отзывчивость водителя руководители троллейбусного парка.

СПб ГУП «Горэлектротранс», Профсоюзный комитет Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс» окажут максимально возможную помощь близким погибшего Андрея Винника и раненому работнику предприятия, которому потребуется длительный период восстановления.