Работать с нами. Горэлектротранс приглашает на собеседование в Приморском районе

5 февраля, в среду, в районном Агентстве занятости населения пройдёт гарантированное собеседование для желающих работать в отрасли городского электрического транспорта. Петербургский Горэлектротранс - один из крупнейших работодателей города - представит вакансии и расскажет соискателям об условиях трудоустройства.

На гарантированном собеседовании будут представлены следующие вакансии:

- ученик водителя трамвая и троллейбуса;

- кондуктор;

- аккумуляторщик;

- водитель автомобиля категории B,C,D,Е;

- главный механик;

- заведующий хозяйством;

- заместитель главного энергетика;

- инженер по ГО и ЧС;

- инженер по охране окружающей среды (эколог);

- инженер-технолог участка главного механика;

- мастер (в цех ремонта и обслуживания подвижного состава);

- начальник отдела адресно-инвестиционных программ управления капитального строительства и ремонта;

- слесарь по ремонту подвижного состава;

- слесарь-сантехник;

- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;

- электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

С вакансиями Горэлектротранса также можно ознакомиться здесь.

Встреча в Агентстве занятости населения Приморского района пройдёт с 14.00 до 16.00 по адресу: ул. Савушкина, дом 62.

По результатам собеседования все желающие получат направления для трудоустройства в ближайший к месту жительства парк. Перевозки наземным городским электрическим транспортом в Приморском районе обеспечивают Троллейбусный парк № 6, трамвайные парки №№ 3, 5 и Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк.

А завтра, 4 февраля, желающие освоить профессию водителя трамвая или троллейбуса могут прийти на День открытых дверей в Учебно-курсовом комбинате Горэлектротранса. Соискатели ознакомятся с процессом подготовки водителей, осмотрят классы и учебное оборудование, узнают об условиях стажировки и дальнейшей работе на линии, о графике и оплате труда. Учебный комбинат располагается на Гражданском проспекте, 131. Начало в 15.00.