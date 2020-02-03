Работать с нами. Горэлектротранс приглашает на собеседование в Приморском районе

5 февраля, в среду, в районном Агентстве занятости населения пройдёт гарантированное собеседование для желающих работать в отрасли городского электрического транспорта. Петербургский Горэлектротранс - один из крупнейших работодателей города - представит вакансии и расскажет соискателям об условиях трудоустройства.
На гарантированном собеседовании будут представлены следующие вакансии:
- ученик водителя трамвая и троллейбуса;
- кондуктор;
- аккумуляторщик;
- водитель автомобиля категории B,C,D,Е;
- главный механик;
- заведующий хозяйством;
- заместитель главного энергетика;
- инженер по ГО и ЧС;
- инженер по охране окружающей среды (эколог);
- инженер-технолог участка главного механика;
- мастер (в цех ремонта и обслуживания подвижного состава);
- начальник отдела адресно-инвестиционных программ управления капитального строительства и ремонта;
- слесарь по ремонту подвижного состава;
- слесарь-сантехник;
- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;
- электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
С вакансиями Горэлектротранса также можно ознакомиться здесь.
Встреча в Агентстве занятости населения Приморского района пройдёт с 14.00 до 16.00 по адресу: ул. Савушкина, дом 62.
По результатам собеседования все желающие получат направления для трудоустройства в ближайший к месту жительства парк. Перевозки наземным городским электрическим транспортом в Приморском районе обеспечивают Троллейбусный парк № 6, трамвайные парки №№ 3, 5 и Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк.
А завтра, 4 февраля, желающие освоить профессию водителя трамвая или троллейбуса могут прийти на День открытых дверей в Учебно-курсовом комбинате Горэлектротранса. Соискатели ознакомятся с процессом подготовки водителей, осмотрят классы и учебное оборудование, узнают об условиях стажировки и дальнейшей работе на линии, о графике и оплате труда. Учебный комбинат располагается на Гражданском проспекте, 131. Начало в 15.00.