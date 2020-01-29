Рельсы на Неве: исполняется 125 лет ледовому трамваю Петербурга

31 января исполняется 125 лет с момента пуска в Петербурге уникальной транспортной системы – ледового трамвая (дата по старому стилю – 19 января 1895). История прокладки рельсового транспорта по замёрзшей Неве и беспрецедентна, и поучительна одновременно. Ледовые электрические трамвайчики перевозили сотни тысяч пассажиров в течение полутора десятилетий. И даже успели поработать три сезона параллельно с «сухопутным» электрическим трамваем, начавшим в 1907 году работу на петербургских улицах. В Музее городского электрического транспорта о необычной истории петербургского трамвая напоминает макет ледовой трамвайной линии, созданный по фотографии Карла Буллы 1900-х гг. «Электроперевоз у Зимнего дворца».

Это может показаться удивительным, но запустить регулярный электрический трамвай на родине – в Санкт-Петербурге – удалось лишь спустя почти три десятилетия после появления изобретения. Ещё в 1880 году Фёдор Аполлонович Пироцкий провёл свой знаменитый эксперимент в Дегтярном переулке – показательный заезд на «вагоне, идущем по рельсам, двинутом электрической силою». И хотя опыт был успешен, открытию движения помешали владельцы «конкурирующего бизнеса» – обществ конно-железных дорог. Действующий контракт монополистов с городом запрещал вводить на уже существующих или вновь проложенных линиях иные виды тяги. И хотя современникам было очевидно – за трамваем будущее, запряжённая трудягами-лошадьми конка была основным видом транспорта на улицах Петербурга вплоть до 1907 года. Перевозчики не желали вкладываться в переоборудование коночных линий в электрические, а дополнительных выгод не видели.

Впрочем, электрический трамвай всё же смог начать работу в Санкт-Петербурге ещё в 19 веке, когда был изобретен. Общество финляндского лёгкого пароходства проложило по льду замёрзшей Невы линии, соединившие Сенатскую площадь с Васильевским островом, Дворцовую набережную с Мытнинской и Суворовскую площадь с Выборгской стороной в 1895 году. В теплое же время года эти направления обслуживал паром. Трамвайные вагоны получали питание от контактой сети, которая крепилась на деревянных столбах. Сами же опоры были вморожены в лёд. Ледовый трамвай пользовался большой популярностью и перевозил за сезон до 900 тысяч пассажиров! Журнал «Всемирная иллюстрация» в 1895 году писал, что первая в городе электрифицированная линия «является большим удобством для обывателей Петербургской стороны, которые за две копейки имеют отличное, скорое сообщение с центральными частями столицы».

Владельцы конки подали в суд на Городскую управу, обвинив её в нарушении действия договора, однако судьи решили, что условия документа распространяются только на улицы Петербурга и не касаются водных путей. Наконец, в 1902 году по истечении срока действия контракта города с обществом конно-железных дорог вся транспортная инфраструктура вместе с подвижным составом были переданы в ведение города, и в Петербурге началось проектирование будущей трамвайной системы. В 1907 году электрические трамваи начали работу на улицах города, а их ледовые собратья последний раз появлялись на Неве зимой 1910 года. За время эксплуатации «зимних» трамваев серьёзных аварий и провалов под лёд не случалось ни разу.

В Музее городского электрического транспорта можно познакомиться с макетом ледовой трамвайной линии. Миниатюра восстанавливает фотографию Карла Буллы начала 1900-х гг. «Электроперевоз у Зимнего дворца»: знаменитые львы со спуска на Адмиралтейской набережной, деревянный настил, вмороженные в лёд столбы и спешащие по рельсам вагончики.