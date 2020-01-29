4 февраля в Учебно-курсовом комбинате Горэлектротранса пройдет День открытых дверей

Горэлектротранс, один из крупнейших работодателей Санкт-Петербурга, не только трудоустраивает, но и дает профессию. В структуру предприятия входит Учебно-курсовой комбинат (УКК) – старейшая школа водителей трамваев и троллейбусов со 100-летней историей и традициями подготовки профессионалов электротранспорта. Уровень молодых водителей демонстрируют результаты ежегодных конкурсов профессионального мастерства, где недавние выпускники УКК зачастую не уступают водителям со стажем. Как организована подготовка кадров и что общего между учебными тренажерами водителей ГЭТ и пилотов самолета, расскажут на Дне открытых дверей, который состоится в Учебно-курсовом комбинате 4 февраля, в 15:00 по адресу Гражданский пр., 131.

Желающие освоить профессию водителя трамвая и водителя троллейбуса смогут увидеть учебные классы, пообщаться с преподавателями, узнать информацию о графике работы, системе оплаты труда. Аудитории Учебно-курсового комбината оснащены специализированным оборудованием и мультимедийными средствами обучения: мониторами, ноутбуками, многофункциональными обучающими и экзаменующими комплексами, обучающими макетами. Также последние годы важной частью учебного процесса стали эксклюзивные тренажёры-симуляторы трамвайного вагона ЛМ-99АВН и троллейбуса Тролза-«Мегаполис» на динамической платформе.

В 2019 году профессию водителей электротранспорта освоили 282 человека. Это на 57 больше, чем годом ранее. Профессии водителя трамвая и водителя троллейбуса, к которым готовит Учебно-курсовой комбинат петербургского Горэлектротранса (УКК), основные на предприятии. Из 12 тысяч работников Горэлектротранса четверть коллектива – водительский состав. В настоящее время идёт подготовка к новому учебному году. Формируются первые группы студентов, по 30 человек каждая. Готовить водителей трамвая начнут 10 февраля, обучение водителей троллейбуса стартует 25 февраля.

Школа подготовки вагоновожатых и кондукторов была организована в 1920 году по решению Петроградского совета депутатов трудящихся. В 1931 году для подготовки вагоновожатых стали принимать женщин. А к 1936 году учебное заведение стало называться школой вагонных бригад. Подготовкой рабочих кадров для предприятий треста «Лентрамвай» в начале 30-х годов занимался Учебный комбинат. В феврале 1936 в составе Учебного комбината была организована школа подготовки водителей троллейбуса, а уже 31 декабря были объединены Учебный комбинат и школа вагонных бригад: началась подготовка вагоновожатых, водителей троллейбуса и кондукторов. В комбинате также повышали квалификацию рабочие. С 1944 года для подготовки водителей троллейбуса стали принимать женщин. За последние полвека Учебно-курсовой комбинат подготовил более 25 тысяч профессиональных водителей городского электрического транспорта.

Антон Фадюшин, II место на конкурсе профмастерства водителей троллейбуса-2019 Игорь Корнилов, III место на конкурсе профмастерства водителей троллейбуса-2018 Владислав Чубаркэ, III место на конкурсе профмастерства водителей трамвая-2019

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