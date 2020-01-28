На Кронверкском проспекте пешеходов призвали не ходить по трамвайным путям

Петербургский Горэлектротранс совместно с ГИБДД провёл профилактическую акцию на Кронверкском проспекте. Здесь пролегает обособленная полоса для движения трамваев с интенсивным движением: в среднем за час проходит 20 трамваев. Каждый пешеход, выходящий на пути в нарушение ПДД, угрожает стабильной работе общественного транспорта и при этом подвергает риску свою жизнь.

Профилактический рейд на Кронверкском проспекте организовали трамвайные парки №№ 3 и 5 совместно с ОГИБДД УМВД РФ по Петроградскому району. Особое внимание – к школьникам и студентам, которые со свойственной молодости беспечностью идут в наушниках и капюшонах по трампутям, не обращая внимания на дорожную обстановку. Во время акции нарушителям напомнили о том, что это не тротуар и выход на рельсы опасен: по проспекту пролегают трассы сразу трех маршрутов (№№ 6, 40, Т1). При этом тормозной путь у рельсового транспорта значительно длиннее, чем у легкового автомобиля, тяжелый вагон невозможно остановить мгновенно. Более того при резком торможении в салоне могут упасть и получить серьезные травмы пассажиры.

«Из-за переменчивой погоды в Александровском парке сейчас грязно, и люди на участке от «Горьковской» до Сытного рынка идут прямо по трамвайной линии, по брусчатке», - добавил помощник директора Трамвайного парка №5 по безопасности движения Дмитрий Хабаров, - «Мы регулярно инструктируем водителей о работе на этом напряжённом участке с учётом сложных метеорологических условий».

Петербургский Горэлектротранс призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД на Кронверкском проспекте и не подвергать риску себя и окружающих. Ни у одного здравомыслящего человека по очевидным причинам не возникает желания сокращать путь, передвигаясь по железнодорожным рельсам наперерез электричке. Городское пространство и городская трамвайная линия не являются исключениями из этих правил.

Январский рейд стал продолжением серии рейдов, которые систематически проводятся на Кронверкском проспекте.

Фото: Евгений Калужин, Трамвайный парк №5