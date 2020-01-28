Студенты Учебно-курсового комбината возложили цветы на Пискарёвском мемориальном кладбище

Сегодня молодёжь Горэлектротранса, будущие водители трамваев и троллейбусов вместе с представителями Первичной профсоюзной организации предприятия пришли на Пискарёвское мемориальное кладбище почтить память тружеников ленинградского трамвая в годы войны. Здесь на Аллее памяти расположена стела в честь подвига работников Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома (ТТУЛ), погибших в годы блокады и на фронтах Великой Отечественной войны.

В начале торжественно-траурной церемонии работники Горэлектротранса склонили головы у Вечного огня, а затем по главной аллее прошли к подножию монумента «Мать-Родина», где почтили память павших минутой молчания. Затем транспортники возложили цветы к стеле в честь подвига работников ТТУЛ на Аллее памяти. Директор Учебно-курсового комбината Горэлектротранса Виктория Толстикова призвала своих студентов быть достойными продолжателями традиций ленинградского трамвая, не забывая о роли предприятия в судьбе города:

«Память поколений – это самое ценное, что есть у человека. Мы должны приходить сюда сами, приводить своих детей и родственников. Не забывайте, в какой стране вы живёте, в каком великом городе будете работать, как будете контактировать с его жителями и теми, кто приезжает в Петербург. Самое главное – не забывать, за что наши предки отдали свою жизнь».

Начальник Архива СПб ГУП «Горэлектротранс» Галина Иванова передала будущим водителям книгу «Фронтовой трамвай», написанную Михаилом Сорокой – начальником Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома в годы войны. Благодарные ленинградцы называли Михаила Хрисанфовича «командиром блокадного трамвая».

«Михаил Сорока очень многое сделал для того, чтобы наш трамвай ходил. Он очень переживал за своих людей, заботился о них, помнил многих из них поимённо. И он очень много писал о тех людях, которые работали в то время. Как они погибали на своих постах. Вагоновожатый ведёт трамвай, держится за ручку контроллера, попадает снаряд, и этого человека нет. Трамвай стоит, но тут же, всего через несколько минут, на его место приходит другой человек, занимает пост водителя и ведёт вагон дальше. Подвиг ленинградских трамвайщиков в нашем городе помнят и чтут. В наш Архив до сих пор приходит очень много людей, которые разыскивают своих родственников», - рассказала Галина Иванова.

Напомним, что накануне студенты Учебно-курсового комбината приняли участие в Акции Памяти «Блокадный трамвай» в Музее городского электрического транспорта, где встретились с ветеранами Горэлектротранса.

С началом войны в Трамвайно-троллейбусном управлении Ленгорисполкома (ТТУЛ) осталось всего 25 процентов работников: остальные ушли на фронт. При этом за время осады Ленинграда на рабочих местах было убито 77 работников ТТУЛ, ранено – 168 человек, контужено – 106. Пропал без вести 71 человек. Огромный урон был нанесён и хозяйству. За время блокады было зарегистрировано свыше полутора тысяч непосредственных попаданий снарядов и бомб в объекты трамвайной инфраструктуры. Было разрушено свыше 450 километров трамвайной контактной сети, 40 километров кабельной сети, 64 километра контактной сети троллейбуса, свыше тысячи вагонов и 25 зданий ТТУЛ. Однако, несмотря на тяготы, лишения и потери, предприятие продолжало работать, не останавливаясь ни на один день.