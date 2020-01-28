«Трамвай для меня – вдохновение»: школьники познакомились с Трамвайным парком №1

Выездной урок профориентации провёл сегодня петербургский Горэлектротранс для учеников школы №522 Адмиралтейского района. Ребята узнали, как устроен Трамвайный парк №1 на Московском проспекте, где «живут» трамваи, как их обслуживают и ремонтируют.

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Старшеклассники из 522-й школы пришли на экскурсию подготовленными: многие без ошибок различают модели трамваев, кто-то уже представляет устройство и принципы работы вагонов, а потому и вопросы своему «экскурсоводу» задают не такие, как свойственно школьникам. Вместо традиционного: «Почему у трамвая один провод, а у троллейбуса два?» звучат: «А как происходит наплавка реборды?», «Сложнее ли обслуживать низкопольный состав?» Заместитель директора Трамвайного парка №1 по ремонту подвижного состава Анатолий Мудрак резюмирует: вопросы интересные, по существу. А значит, возможно, среди сегодняшних школьников – его будущие коллеги-трамвайщики.

Среди самых активных – Юрий Итигин. Школьник давно интересуется и разбирается в транспорте, но пока что жизнь планирует посвятить творчеству: «Я учусь в музыкальной школе и больше, конечно, интересуюсь музыкой, но трамвай для меня – вдохновение. У меня проезд бесплатный и иногда я могу сесть на свой любимый маршрут – «тройку», проехаться по нему, а потом вернуться к занятиям. Это как расслабление, отдых».

Детально и понятно познакомить учеников с Трамвайным парком №1 предложил заведующий отделом дополнительного образования школы №522 Артур Журавлёв: «Хотелось показать ребятам работу, которая реально нужна городу. И самое главное, что ребята здесь могут себя найти».

По завершению экскурсии ребята отправились обратно в школу, напоследок пожелав трамвайной сети развития: «Сейчас доехали бы быстро до школы на трамвае, но жалко, что больше нет рельсов по Московскому в сторону центра».