«Трамвай Победы» вышел на маршрут №62

Фронтовые песни прозвучали на борту «Трамвая Победы», который сегодня курсировал по маршруту №62. Ставшую доброй традицией акцию для пассажиров организовал подростково-молодёжный досуговый центр «Фрунзенский» при поддержке петербургского Горэлектротранса в честь 76-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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«Катюша», «Тёмная ночь», «Синий платочек» и другие известные и любимые фронтовые песни звучали сегодня на борту «Трамвая Победы». Хор ветеранов Фрунзенского района исполнил их для пассажиров 62-го маршрута. В трамвае школьники раздавали ленточки Ленинградской Победы и праздничные письма-треугольнички, которые написали их одноклассники. А молодые артисты подготовили литературно-музыкальную композицию, в которой рассказали о роли трамвая в жизни осаждённого Ленинграда.

Сегодня также состоялась Акция Памяти «Блокадный трамвай» в Музее городского электрического транспорта: ветераны, школьники, сотрудники Горэлектротранса почтили память блокадных трамвайщиков, после чего в памятный рейс вышли вагоны военной поры.

28 января работники петербургского Горэлектротранса возложат цветы на Пискарёвском мемориальном кладбище. Здесь на Аллее памяти расположена стела в честь подвига работников Трамвайно-троллейбусного управления Ленинграда, погибших в годы блокады и на фронтах Великой Отечественной войны.