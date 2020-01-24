Ветераны и школьники почтили память блокадных трамвайщиков в Музее городского электрического транспорта

27 января в Музее городского электрического транспорта встретились все поколения горожан, и снова раздался легендарный звон фронтовых трамваев МС и ЛМ-33. В полдень они проехали по городским улицам. С особыми чувствами встречают работники Горэлектротранса День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, преклоняя голову перед подвигом своих коллег, сумевших сохранить трамвайное движение в нечеловеческих условиях голода, холода и бомбежек. «В Ленинграде из 900 блокадных дней трамвай трудился восемьсот одиннадцать!» - вспоминал Михаил Сорока, начальник Трамвайно-троллейбусного управления.

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Участие в Акции Памяти «Блокадный трамвай» приняли ветераны, школьники и будущие водители – студенты Учебно-курсового комбината Горэлектротранса. Гостей Музея приветствовал заместитель председателя Комитета по транспорту Валерий Молодец:

«900 дней великой битвы по защите города на Неве – это легендарнейшая повесть стойкости, героизма всех воинов, защитников и жителей блокадного Ленинграда. Возобновление трамвайного движения, связь всех районов трамвайным сообщением – это огромный, героический труд всех работников предприятия. Прошло время, и на камне Пискарёвского мемориала были высечены слова о том, что никто не забыт, и ничто не забыто. Столько жертв было принесено, чтобы мы с вами могли жить под мирным небом. И в благодарность нашим землякам, нашим дедам и прадедам каждый день в город выходит «Первый туристический трамвай» - в память о блокаде, в память о тех героических днях».

Символично, что легендарный ленинградский трамвай ЛМ-33 вернулся на улицы города накануне «Года памяти и славы». Реплика этого «фронтового трамвая» была построена Горэлектротрансом для работы на «Первом туристическом» маршруте. ЛМ-33 был свидетелем и участником войны, перевозил раненых, спасал жизни, разделял с ленинградцами горести блокады и счастье Великой Победы. В наши дни рейсы с участием реплики ЛМ-33 служат каждодневным напоминанием о подвиге и силе духа ленинградцев.

«Я хотел бы, чтобы вы знали о том, какая героическая судьба у нашего предприятия, какая важная роль у трамвая и троллейбуса в жизни нашего города. Здесь, в музее, вы можете проследить историю развития электротранспорта с самого начала движения и до сегодняшнего дня, все экспонаты на ходу. К подлинному вагону ЛМ-33 присоединилась уже вторая реплика этого трамвая - того самого, который 45 лет служил на городских маршрутах, и в блокаду работал, и после блокады – до 79-го года. Из его окон открывается вся история нашего города, и вы опять можете вспомнить её сложные трагические дни», - обратился к участникам Акции Памяти и будущим водителям директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Василий Остряков.

Блокадный трамвай навсегда останется в судьбе Ленинграда как символ жизни и надежды в самые страшные дни. В звоне блокадных трамваев, вернувшихся после суровой зимы 1941-1942 гг., ленинградцам слышался «далёкий звон колоколов Победы». Для встречи с ветеранами в год 75-летия Великой Победы учащиеся школы № 543 Московского района подготовили постановку «Год памяти и славы», которая завершилась песней «Я люблю Петербург» в исполнении автора Софьи Нечкиной. Также здесь выступил хор ветеранов, ветеран Трамвайного парка № 8 Юрий Семёнов прочёл стихотворение ленинградского поэта Анатолия Молчанова о подвиге блокадного Ленинграда, а воспитанник детско-юношеского творческого центра «Васильевский остров» Илья Корявко - стихотворение Вольта Суслова «Картошка».

Завершилась Акция Памяти возложением цветов к мемориальной доске в честь подвига трамвайщиков блокадного Ленинграда и памятным рейсом трамваев блокадной поры.