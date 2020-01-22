Работать с нами. Горэлектротранс расскажет о вакансиях в Московском районе

28 января, во вторник, Горэлектротранс проведёт гарантированное собеседование в Агентстве занятости населения Московского района. Соискатели узнают о порядке трудоустройства и процессе обучения, желающие получат направления в ближайшие к месту жительства парки. Основной объём перевозок наземным электротранспортом в Московском районе обеспечивают Троллейбусный и Трамвайный парки № 1, располагающиеся в Кировском и Адмиралтейском районах соответственно.

На гарантированном собеседовании будут представлены следующие вакансии:

- ученик водителя трамвая и троллейбуса;

- кондуктор;

- заместитель главного энергетика;

- инженер по ГО и ЧС;

- инженер-технолог участка главного механика;

- маляр;

- мастер контрольный ОТК;

- мастер производственного обучения вождению трамвая;

- начальник отдела адресно-инвестиционных программ Управления капитального строительства и ремонта;

- слесарь по ремонту подвижного состава;

- слесарь-ремонтник;

- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;

- специалист по технической поддержке информационно-коммуникационных систем;

- уборщик производственных помещений.

С вакансиями Горэлектротранса также можно ознакомиться здесь.

Встреча в Агентстве занятости населения Московского района пройдёт с 14.00 до 16.00 по адресу: Варшавская ул., д. 63, корп. 1.