Видеокамеры троллейбуса засняли нападение на ул. Кораблестроителей

Горэлектротранс просит горожан помочь опознать мужчину, напавшего на сотрудницу предприятия. Инцидент произошёл 17 января в 16:56 на конечной станции «Улица Кораблестроителей». Неизвестный проник в кабину, а когда был замечен, оказал сопротивление и ударил женщину в лицо. Ей потребовалась госпитализация.

Неизвестный мужчина проник в кабину во время осмотра салона на конечной станции. Он схватился за руль и попытался нажимать кнопки управления. Это запечатлели камеры видеонаблюдения, установленные на троллейбусе.

Также на видеозаписи видно, что сотрудница Горэлектротранса вовремя заметила хулиганские действия и пресекла их. Однако сопротивляясь, мужчина ударил её по лицу. На место был вызван наряд полиции и бригада скорой помощи. В отдел полиции в Василеостровском районе подано заявление. Горэлектротранс не намерен замалчивать ситуацию и будет оказывать необходимую юридическую помощь своему работнику.

Предприятие распространяет видеозапись инцидента и обращается к горожанам, а также к жителям Васильевского острова с просьбой помочь опознать нападающего. Тех, кто узнал мужчину, просят обращаться напрямую в органы внутренних дел либо оставлять информацию через форму обратной связи «Написать нам письмо» на сайте electrotrans.spb.ru для дальнейшей передачи в полицию.