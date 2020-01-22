Работать с нами. Горэлектротранс встретится с соискателями в Красногвардейском районе

Представители петербургского Горэлектротранса проведут 22 января гарантированное собеседование в районном Агентстве занятости населения. Соискателям расскажут о востребованных специальностях, порядке трудоустройства, а также о том, на какие социальные льготы могут рассчитывать сотрудники.
На гарантированном собеседовании будут представлены следующие вакансии:
- ученик водителя трамвая и троллейбуса;
- кондуктор;
- заместитель главного энергетика;
- инженер по ГО и ЧС;
- инженер-технолог участка главного механика
- маляр;
- мастер контрольный ОТК;
- мастер производственного обучения вождению трамвая;
- начальник отдела адресно-инвестиционных программ Управления капитального строительства и ремонта;
- слесарь по ремонту подвижного состава;
- слесарь-ремонтник;
- слесарь-сантехник;
- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;
- специалист по технической поддержке информационно-коммуникационных систем;
- обойщик;
- токарь;
- уборщик территории.
С вакансиями Горэлектротранса также можно ознакомиться здесь.
Встреча в Агентстве занятости населения Красногвардейского района пройдёт 22 января с 14.00 до 16.00 по адресу: шоссе Революции, д. 19.
Трамвайные перевозки в Красногвардейском районе осуществляют парки №№ 3 и 7, а также частично – Трампарк № 5. Также в районе проходят маршруты Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка. Основной объём троллейбусных перевозок приходится в Красногвардейском районе на 2-й и 3-й троллейбусный парки. По результатам собеседования все желающие получат направления для трудоустройства в ближайший к месту жительства парк.