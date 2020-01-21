Музей городского электрического транспорта открывает новый выставочный сезон

Сразу несколько тематических выставок и интерактивных программ подготовил петербургский Горэлектротранс. В конце января посетители смогут познакомиться с архивными документами блокадной поры, а также увидеть город в необычных ракурсах на снимках известного петербургского фотографа.

26 января – 23 февраля. Выставка «Ленинградские дети блокады». На выставке буду представлены воспоминания ленинградцев, которые в самые страшные для города годы были детьми: чем они жили, что читали, что рисовали, что запомнили. Посетители Музея городского электрического транспорта могут познакомиться с книгами, изданными во время блокады, фотографиями военных лет, документами из архива музея. Также экспозицию дополнят масштабные модели блокадных трамваев – МС, ЛМ-33 «Американка». Экспозиция открывает цикл выставок, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Следующая из запланированных выставок будет посвящена работе трамвайных парков в условиях блокады, она откроется в конце февраля.

В первый день работы экспозиции, 26 января, в 15:00, состоится обзорная экскурсия по выставке.

25 января, 12:30. Программа «Письма трамвая Победы» (для детей 9-12 лет).

26 января, 15:30. Мастер-класс «Трамвай Победы» (для детей 9-12 лет).

Музей городского электрического транспорта подготовил специальную программу для детей, призванную познакомить с героической историей Ленинграда. Интерактивная форма позволит школьникам более осознанно говорить об испытаниях, выпавших на жителей осаждённого города, о подвиге, совершённом ленинградцами. Вместе с экскурсоводами музея ребята осмотрят блокадные трамваи, вещи и документы военной поры, напишут письмо – фронтовой треугольник. Записаться на программы «Письма трамвая Победы» и «Трамвай Победы» можно по телефону музея в часы работы: (812) 321-54-05.

25 января – 1 марта. Выставка «Взаимодействие смыслов, или Лебедь, рак и щука». Музей городского электрического транспорта познакомит посетителей с творчеством петербургского фотографа и художника Александра Филиппова. Свой творческий путь он начал более тридцати лет назад, за этот период приняв участие в более чем полусотне различных выставок в нашей стране и за рубежом. Новая экспозиция покажет необычный взгляд фотографа на Петербург и нестандартный метод создания произведений: при помощи наложения одного снимка на другой. На удивительных фотографиях Филиппова – улицы города 80-х, 90-х и середины нулевых. Открытие выставки состоится 24 января, в 18 часов (запланировано выступление Петербургского Нового Хора).