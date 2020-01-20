Работать с нами. Горэлектротранс приглашает на собеседование в Адмиралтейском районе

Во вторник, 21 января, петербургский Горэлектротранс совместно с районным Агентством занятости населения проведёт гарантированное собеседование. Соискатели получат информацию об имеющихся вакансиях, процессе обучения и порядке трудоустройства, а также действующих в Горэлектротрансе социальных программах и льготах.

Горэлектротранс представит следующие вакансии:

- ученик водителя трамвая и троллейбуса;

- кондуктор;

- заместитель главного энергетика;

- инженер по ГО и ЧС;

- инженер-технолог участка главного механика;

- маляр;

- мастер контрольный ОТК;

- мастер производственного обучения вождению трамвая;

- начальник отдела адресно-инвестиционных программ Управления капитального строительства и ремонта;

- слесарь по ремонту подвижного состава;

- слесарь-ремонтник;

- слесарь-сантехник;

- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;

- специалист по технической поддержке информационно-коммуникационных систем;

- обойщик;

- токарь.

С вакансиями Горэлектротранса также можно ознакомиться здесь.

Гарантированное собеседование пройдёт с 14.00 до 16.00 в Агентстве занятости населения Адмиралтейского района по адресу: Садовая ул., д. 55/57.

По окончании встречи заинтересованные соискатели получат направления в ближайшие к месту жительства парки для прохождения обучения и трудоустройства. В Адмиралтейском районе расположен Трамвайный парк № 1, он находится на Московском проспекте, 83. Также в Адмиралтейском районе проходят маршруты троллейбусных парков №№ 1, 3 и 6.