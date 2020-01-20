Электробусы с динамической зарядкой перевезли 22 млн пассажиров за 2019 год

На 50% или на 7,3 млн пассажиров вырос пассажиропоток маршрутов, обслуживаемых троллейбусами с увеличенным автономным ходом (ТУАХ или электробусами с динамической зарядкой). Всего по итогам 2019 года семь троллейбусных маршрутов, на которых работают инновационные троллейбусы, перевезли 22 млн пассажиров.

В Петербурге работает семь регулярных маршрутов ТУАХ: №№ 2, 17, 18, 23, 32, 41, 43. «Новичок» 2019 года – 32-й маршрут – был продлен по новой части Ленинского проспекта в августе и за первые месяцы нарастил пассажиропоток на треть, став первым видом общественного транспорта на Балтийском бульваре. Остальные шесть маршрутов были запущены в период с декабря 2017 по сентябрь 2018 гг. Эти маршруты показывали стабильный прирост пассажиропотока в течение 2019 года.

Сразу два рекорда у троллейбусного маршрута №2, запущенного 12 февраля 2018 года. Он – и самый быстрорастущий (рост пассажиропотока в 1,5 раза), и наиболее популярный (5,4 млн пассажиров за год). Также в числе лидеров по количеству пассажиров в 2019 году – троллейбусные маршруты №43 (3,7 млн), №23 (3,3 млн) и №41 (3 млн). Всего электробусы с динамической зарядкой перевезли на семи петербургских маршрутах 22 миллиона человек за год.

Петербург стал первым городом в России, где развита самая широкая маршрутная сеть троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Горэлектротранс планирует развивать новые троллейбусные маршруты и усиливать существующие.

Напомним, в мае 2019 года зарубежные эксперты назвали Петербург троллейбусной столицей Европы. Такая оценка, в частности, прозвучала на майском заседании Троллейбусного комитета Международного союза общественного транспорта (МСОТ/UITP). Тогда эксперт по вопросам развития электротранспорта и соответствующих видов мобильности с 40-летним стажем Гюнтер Макингер (Gunter Mackinger) из Австрии отмечал:

«В Зальцбурге представлена одна из самых крупных троллейбусных сетей в Центральной Европе, 70 % общественного транспорта в Зальцбурге – это троллейбусы. И Зальцбург называет себя столицей троллейбусов в Европе. Но я приехал сюда за 3 дня до конференции, у меня была возможность погулять, посмотреть, и я могу сказать, что, наверное, всё-таки Санкт-Петербург - это троллейбусная столица Европы. В Санкт-Петербурге созданы очень хорошие базовые условия для развития троллейбусов будущего, и то, что нужно – это политическая воля и деньги. Потому что с точки зрения инфраструктуры, эксплуатации – всё есть. Троллейбусы – это не только техника прошлого, это техника будущего, и Санкт-Петербург к нему готов».

Справка: Технология автономного хода позволяет продлевать троллейбусные линии в кварталы новостроек (маршруты №№ 2, 18, 23, 32, 41); формировать новые межрайонные связи (маршрут №43); освободить исторические здания от контактной сети (маршрут №17 у Казанского собора); запускать временные маршруты на время ремонта путей или сохранять движение во время краткосрочных ремонтных работ (маршрут №12 в 2018 году). Всего по типу зарядки электробусы условно подразделяют на три типа: электробусы с медленной зарядкой (overnight charging), электробусы с ультрабыстрой зарядкой (оpportunity charging) и электробусы с динамической зарядкой (in-motion charging). Для зарядки электробусов с динамической зарядкой (троллейбусов с увеличенным автономным ходом) используется уже имеющаяся контактная сеть прямо во время движения по маршруту с пассажирами.

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