18 января - 75 лет прорыва блокады Ленинграда

Особое место в героической обороне Ленинграда занимает Блокадный - фронтовой - трамвай.



«В осаждённом Мадриде в 1937 году трамвай действовал лишь одну неделю. Стоило советским войскам весной 1945 года окружить Берлин, и движение на городских магистралях тотчас замерло. В Ленинграде из 900 блокадных дней трамвай трудился восемьсот одиннадцать!», - вспоминает в своей книге "Фронтовой трамвай" начальник Трамвайно-троллейбусного управления в годы войны, командир блокадного трамвая Михаил Хрисанфович Сорока.



Коллектив Горэлектротранса помнит и чтит подвиг трамвайщиков блокадного Ленинграда. Каждый год в Музее городского электрического транспорта в памятные военные даты проходят встречи с ветеранами и звучит трамвайный звон. Тот самый, который 15 апреля 1942 года оповестил ленинградцев о возвращении трамвая и приближал "далекий звон колоколов Победы".



Кадры из фильма 1993 года, созданного по заказу ТПО "Ленгорэлектротранс" при содействии "Леннаучфильма"

getmuseum.ru/blokadniy_tramvay