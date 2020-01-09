Работать с нами. Горэлектротранс расскажет о вакансиях во Фрунзенском районе

17 января 2020

Во вторник, 21 января, в районном Агентстве занятости населения пройдёт гарантированное собеседование для желающих работать в отрасли ГЭТ. По результатам встречи соискателям выдадут направления для трудоустройства в ближайший к месту жительства парк. Пассажирские перевозки наземным электротранспортом обеспечивают в районе Трамвайный парк № 1 и  троллейбусные парки №№ 1 и 3.

 

На гарантированном собеседовании будут представлены следующие вакансии:

 

- ученик водителя трамвая и троллейбуса;

- кондуктор;

- заместитель главного энергетика;

- инженер по ГО и ЧС;

- инженер-технолог участка главного механика;

- контролёр технического состояния автотранспортных средств;

- маляр;

- мастер контрольный ОТК;

- мастер производственного обучения вождению трамвая;

- мастер производственного обучения вождению троллейбуса;

- начальник отдела адресно-инвестиционных программ Управления капитального строительства и ремонта;

- слесарь по ремонту подвижного состава;

- слесарь-ремонтник;

- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;

- специалист по технической поддержке информационно-коммуникационных систем;

- уборщик производственных помещений.

 

С вакансиями Горэлектротранса также можно ознакомиться здесь.

 

Гарантированное собеседование пройдёт 21 января с 10.00 до 12.00 в Агентстве занятости населения Фрунзенского района по адресу: Бухарестская ул, д. 61. 

Предыдущая новость
Пресс-службаНовости«Петербургские магистрали»СМИ о насАнонсы предстоящих мероприятий
Последние новости

Вакансии (575)