Почти 314 млн пассажиров проехали в трамваях и троллейбусах Петербурга за год

Пассажиропоток трамваев и троллейбусов увеличился за год на 5,5 млн пассажиров. В условиях реализации концессии в Красногвардейском районе Горэлектротранс удержал на уровне показатели по перевозкам и даже перевыполнил план. Всего за 2019 год электротранспорт перевез более 313,7 млн человек. Чтобы перераспределить работу и обеспечить её эффективность Горэлектротранс усилил трамвайные маршруты №№60, 39, 65, 23, 10 и продолжил развитие крупнейшей в России маршрутной сети троллейбусов с увеличенным автономным ходом (электробусов с динамической зарядкой). На данный момент в Петербурге действуют уже 7 троллейбусных маршрутов, продленных за счёт технологии автономного хода.

За год пассажиропоток трамвайных и троллейбусных маршрутов вырос на 4,3 млн и 1,2 млн человек соответственно. Эти цифры сложились, в том числе, с учетом обновления маршрутов на юго-западе, где в 2019 году Горэлектротранс предложил развитие концепции «зеленого» района, изначально представленной на Васильевском острове. Троллейбусный маршрут №32 был продлен до Балтийского бульвара за счет возможностей троллейбусов с увеличенным автономным ходом, а трамвай №60 ускорился и поехал до конечной станции «ЛЭМЗ». На обновленный 60-й маршрут вышли все трамваи из партии в 21 вагон, закупленной в 2019 году по поручению губернатора Александра Беглова. Впоследствии маршрут был усилен, сейчас его обслуживают 29 вагонов. Также на базе трамвайного маршрута №60 тестируется электронная диспетчеризация.

В первые месяцы после обновления

трамвайный маршрут №60 увеличил число пассажиров на 40%,

троллейбусный маршрут №32 – на треть.

Подвижной состав. Помимо закупки 21 трёхсекционного низкопольного трамвая (модели «Витязь-М») ещё 28 трамваев прошли модернизацию в Цехе ремонта трамваев на Московском проспекте. Там же была построена реплика классического ленинградского трамвая ЛМ-33 для работы на новом маршруте «Первый туристический» (открылся 06.11.2019). Состоялись ходовые испытания действующего макета трамвая на водородных топливных элементах, созданного специалистами Горэлектротранса и филиала «ЦНИИ СЭТ» ФГУП «Крыловский государственный научный центр». На 10 машин (БКМ-32100D) расширился парк электробусов с динамической зарядкой (их число достигло 125 единиц). В конце года на линию вышли 16 новых классических троллейбусов модели БКМ-321.

Инфраструктура. В 2019 году отремонтировано 15,5 км одиночного пути трамвая (в том числе, по заказу Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, по заказу Горэлектротранса и силами Службы пути предприятия). В том числе, на Среднеохтинском пр. и пр. Испытателей, что позволило оптимизировать работу трамваев на линии. Для надёжного энергоснабжения городского электротранспорта в 2019 году было заменено 36 км контактного провода, отремонтировано 6,7 км кабельных линий постоянного тока, в том числе длительно отключённых фидеров (это в два раза больше, чем годом ранее).