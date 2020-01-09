Более тысячи пассажиров проехали на туристическом трамвае «Т1» по новогоднему Петербургу

Трамвайный маршрут ретротрамвая «Первый туристический» (Т1), который обслуживает реплика классического ленинградского вагона 30-х годов, работал для петербуржцев все каникулы начиная со 2 января и пользовался популярностью. Если за первый месяц работы маршрута (с 06.11.19 по 06.12.19) пассажирами туристического трамвая стали 3,2 тыс. человек, то только за 7 праздничных дней новогодний Петербург с необычного ракурса увидели 1254 человека.

Всего со 2 по 8 января туристический трамвай выезжал на маршрут 28 раз. Наибольшей популярностью пользовались 19-часовые рейсы 2 и 7 января, когда каждым трамваем было перевезено в общей сложности более 60 человек. Новый туристический бренд Петербурга оценили и гости из других городов России. Например, благодарность в книге отзывов оставили туристы из Мордовии: «Большое спасибо за поездку по вечернему Санкт-Петербургу…».

! Вниманию пассажиров! Маршрут ретротрамвая «Т1» работает все дни подряд со 2 по 12 января. Профилактические работы (каждый первый понедельник месяца) переносятся на 13 января, в этот день рейсов по маршруту «Т1» не будет.

Подробнее о трассе маршрута «Первый туристический» и режиме работы: http://getmuseum.ru/T1

Новогодние гости Музея городского электрического транспорта

Музей городского электрического транспорта, откуда стартует туристический трамвай, также открыл двери для посетителей со 2 января и представил новогоднюю детскую программу. Всего же уникальное хранилище ретротехники, в экспозиции которого представлено более 30 старинных трамваев и 6 троллейбусов, посетили более 1,6 тыс. человек, а также свыше 120 человек в составе организованных групп. Более 300 гостей проехали по территории старейшего в городе Василеостровского трамвайного парка на музейном вагоне МС. Специально к новогодним каникулам Музей подготовил 5 тематических детских программ, 7 программ лектория и мастер-класс по анимации.

Также для посетителей работают:

- экспозиция «Трамвай из Ленинграда – в подарок!» (до 22 января);

- детская интерактивная выставка «Чемодан в трамвае, или трамвай в чемодане» (до 15 января).

! Вниманию посетителей! С 13 января Музей городского электрического транспорта переходит на обычный график работы (понедельник и вторник – выходные дни).