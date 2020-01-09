3,6 млн пассажиров перевезли трамваи и троллейбусы за новогодние каникулы

6 трамвайных и 5 троллейбусных маршрутов работали в новогоднюю ночь, за которую ими воспользовались 10,2 тыс. пассажиров. Всего же с 1 по 8 января Горэлектротранс перевёз 3 миллиона 611 тысяч пассажиров. Это на 30 тыс. человек больше, чем в прошлом году.

В новогоднюю ночь для транспортного обслуживания пассажиров работали 6 трамвайных (№№ 16, 27, 43, 55, 60, 100) и 5 троллейбусных (№№ 2, 13, 14, 31, 37) маршрутов. Всего в первые часы нового года городским электротранспортом воспользовались 10,2 тыс. пассажиров: трамваи перевезли 6,5 тыс. человек, троллейбусы – 3,7 тыс. чел.

Наиболее популярными в новогоднюю ночь стали трамвай №100 (перевёз 1823 пассажира) и троллейбус №31 (перевёз 1304 пассажира). Также среди лидеров по пассажиропотоку – трамваи №№ 55 и 60, троллейбус №37.

Троллейбусный маршрут №37, трасса которого проходит по пр. Ветеранов, также работал в рождественскую ночь. В 2020-м году ночное движение по маршруту №37 будет организовано и в другие праздничные даты: на православную Пасху (19 апреля), Праздник Весны и Труда (2 мая), День Победы (10 мая), Ночь музеев (в мае), День города (в мае), Алые паруса (в июне).