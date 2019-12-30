Василий Остряков: электротранспорт должен и будет развиваться

Основные итоги работы предприятия в 2019 году подводит директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Василий Остряков.

Уважаемые коллеги! Вместе с вами в этом году мы реализовали несколько очень важных проектов. Первый - это запуск в новом формате 60-го маршрута, который реально показал всем, что трамвай не хуже, чем метро. Для этого мы привели в порядок путевое хозяйство, ранее совместно с КРТИ сконцентрировали силы на капитальном ремонте обособленного полотна на Петергофском шоссе и других адресах. Поэтому мы смогли выпустить на линию всю партию новых вагонов, закупленных по поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова. Мы доказали, что запустить скоростной трамвай можно силами города, без привлечения концессионеров.



Наша задача – чтобы люди

с удовольствием работали,

с радостью. Чтобы всё было понятно, логично, объяснимо. Мы искренне хотим улучшений, и наша политика направлена именно на это.

И мы видим, что всё сделали правильно - пассажиропоток на этом маршруте за первые 2,5 месяца вырос на 40 % - за счёт скорости, регулярности, маленького интервала и большой вместимости вагонов. Я благодарен всем, кто принимал участие в этом проекте: работникам 8-го парка, Службы движения и Службы пути, Энергохозяйства. Но ещё больше работы предстоит, мы должны подтягивать нашу инфраструктуру. Впереди – завершение капитального ремонта на пр. Авиаконструкторов, где тоже должен появиться скоростной маршрут. Очень хотелось бы, чтобы город нашёл возможности для вложения в трамвай – тогда движение в городе оживёт.

Второй очень важный проект – это организация регулярного маршрута «Первый туристический» (Т1), для которого силами нашего предприятия была построена реплика вагона ЛМ-33. Мы благодарны руководству города, которое придало этому проекту статус особо значимого. Он оказался интересен с точки зрения туризма, культуры, образования, социальной политики, рекламы. Первые же дни работы маршрута показали, сколь огромно внимание к нему. Ведь из окна туристического трамвая мы можем показать людям город с наиболее выгодного и интересного ракурса. Конечно же, проект требует доработки, дальнейшего развития. Поэтому мы строим сейчас второй трамвай-реплику, на следующий год запланировано строительство третьего. «Первый туристический» обязательно будет востребованным, и он будет рентабельным.

В этом году мы продолжили развитие крупнейшей электробусной сети в нашей стране. Троллейбусы с увеличенным автономным ходом вышли на маршрут № 32, который мы продлили до Балтийского бульвара, практически до берега Финского залива. Это уже седьмой по счёту маршрут, на котором работают электробусы с динамической зарядкой. В начале года получены ещё 10 таких машин, теперь у нас 125 единиц инновационных троллейбусов. Плюс ещё 16 новых «классических» троллейбусов Горэлектротранс получил в этом году. Мы убеждены, что этот вид транспорта не только не умирает, а должен и будет развиваться. Этот важный посыл прозвучал и на заседании Троллейбусного комитета Международного союза общественного транспорта, которое в мае впервые состоялось в нашем городе. Было очень приятно и неожиданно услышать, что международный эксперт, бывший руководитель ГЭТ Зальцбурга Гюнтер Макингер признал, что Зальцбург уже не является троллейбусной столицей Европы. Когда он увидел нашу сеть, перспективы развития, то однозначно сказал, что Петербург вполне может стать троллейбусной столицей мира. Для нас это событие!

Большой резонанс в отрасли и в обществе в целом получили испытания действующего макета трамвая на водородных топливных элементах, который мы разработали и построили совместно со специалистами филиала «ЦНИИ СЭТ» ФГУП «Крыловский государственный научный центр». Мы показали, в том числе инвесторам, что мощностей, технических возможностей нашего города достаточно, чтобы построить и развить у нас транспорт на водородном ходу. И в первую очередь трамвай - как наиболее перспективный для решения транспортных проблем.

Хочу отдельно сказать про наш детский оздоровительный лагерь «Зарница», которому в этом году исполнилось 65 лет. Мы провели в лагере большое количество ремонтных работ, подарили ребятам новый троллейбус, сделали в нём маленький кинозал. Очень хотелось бы, чтобы дети наших работников и дальше имели место для отдыха, где они могли бы развиваться и вырастать в наших преемников, в тех, кто потом сменит нас на нашей работе.

Конечно же, в таком сложном «организме», как любое крупное предприятие, у нас есть свои текущие проблемы и сложности, какие-то недоработки. Мы обязательно должны их учитывать и улучшаться - что мы и делали всегда без всяких ультиматумов. Потому что наша цель такая же, как у каждого водителя, у каждого работника Горэлектротранса: это развитие предприятия и популяризация нашего вида транспорта. Вспоминаю сейчас мудрые слова своего учителя физики, когда он прощался с нами в десятом классе: «Вы будете совершать ошибки, потому что вы живые люди. Но, пожалуйста, совершайте ошибки - свои. Думайте своей головой, анализируйте и принимайте решение сами». И я бы очень хотел пожелать этого всем нашим работникам. Мы искренне хотим улучшений, и наша политика направлена именно на это. Потому что я тоже люблю свою работу, и хочу, чтобы наше предприятие развивалось, становилось более полезным и нужным людям. Желаю всем добра в новом году!