Горэлектротранс просит помочь в поиске пропавшего водителя трамвая

Пропала водитель трамвая (Трамвайный парк №1) Дергачёва Эльвира Васильевна, 1985 г.р.

Последний раз женщину видели вечером 22 декабря в её квартире на Дунайском проспекте. С 23 декабря на связь не выходила. 24 декабря отключился телефон. И до настоящего времени её место нахождения неизвестно. Предположительно была одета в короткий чёрно-малиновый пуховик, синие джинсы и черные кроссовки.

Никаких документов при себе не имеет! Все вещи и все документы остались в квартире, где проживала Эльвира. Родственников в Санкт-Петербурге не имеет.

Просим всех сообщать любую информацию, которая может помочь в поисках по телефонам:

+7 (931) 381-34-17 – Ольга

+7 (981) 181-14-26 – Татьяна

+7 (911) 984-94-14 – Наталья

8 (800) 700-54-52 – Поисковый Отряд «Лиза Алерт»

112 – полиция

Эльвира Дергачёва ориентировка.pdf (скачать документ)