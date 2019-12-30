Петербургский Горэлектротранс обновит троллейбусный парк в 2020 году

Петербургский Горэлектротранс планирует в 2020 году приобрести в лизинг 20 троллейбусов особо большой вместимости (в народе – «гармошки») и 35 троллейбусов с увеличенным автономным ходом (ТУАХ или электробусы с динамической зарядкой). Обе закупки проводились в форме открытого аукциона в электронной форме, итоги подведены 30 декабря. Поставщиками новых машин станут ООО "Промагролизинг-Центр" (сочленённые троллейбусы) и АО «Сбербанк-лизинг» (ТУАХ). Новые троллейбусы должны поступить в парки до 1 июля 2020 года.

Сочленённые троллейбусы. Всего в парк Горэлектротранса на данный момент 34 двухсекционные машины, лишь четверть из которых – полностью низкопольные. Горэлектротранс в будущем году планирует приобрести 20 троллейбусов особо большой вместимости. Предполагается, что это позволит обновить пассажироёмкий маршрут №37 («Станция метро «Проспект Ветеранов» - Улица Пионерстроя»). Такие машины должны вмещать не менее 140 человек (не менее 36 посадочных мест) и обладать 100% низким полом, что позволит ускорить посадку-высадку пассажиров, а также сделает транспорт более доступным для всех категорий пассажиров.

Салон и кабина новых сочленённых троллейбусов должны получить светодиодное освещение. Водитель и пассажиры в жаркую погоду смогут воспользоваться кондиционерами. Машины должны быть оборудованы автономным ходом на 150 метров, позволяющим отсоединиться от контактной сети и объехать обесточенный участок или заблокированную часть дороги. Также двухсекционные троллейбусы будут оборудованы медиакомлпексами, доступом к интернету через бортовой Wi-Fi, зарядными usb-разъемами. Для маломобильных пассажиров предусмотрено наличие выдвижных аппарелей, аудиоинформаторов, «бегущей строки», а также системы «Говорящий город». Также троллейбусы должны оснащаться наружными и салонными видеокамерами, датчиками подсчёта пассажиропотока, а также системой электронного контроля оплаты проезда (СЭКОП), принимающей карты систем МИР, Visa PayWave и MasterCard PayPass.

Троллейбусы с увеличенным автономным ходом (ТУАХ). Схожие характеристики по оснащению – и у электробусов с динамической зарядкой (ТУАХ), которых планируется приобрести 35 единиц. Возможности нового вида транспорта за два года позволили расширить маршрутную сеть и продлить троллейбусные линии в районы, не оборудованные контактной сетью. Закупаемые в 2020-м году ТУАХ должны быть оснащены литий-ионными батареями, позволяющими проезжать не менее 10 километров без привязки к контактной сети со сроком службы не менее 8 лет. В салоне должно быть не менее 85 мест для пассажиров, не менее 26 – посадочных.

Справка:

Маршруты петербургского Горэлектротранса в данный момент обслуживают 689 троллейбусов, включая 125 ТУАХ и 34 «гармошки».

Последняя закупка сочленённых машин производилась в 2012 году. Двухсекционные троллейбусы работают на маршрутах Троллейбусного парка №1 (на юге города), Троллейбусного парка №6 и Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка (на севере города). Всего на улицах города можно встретить машины пяти моделей: высокопольные ВМЗ-6215 (11 ед.), Тролза-6205.02 (9 ед.), ЗиУ-683БМ1 (6 ед.) и полностью низкопольные ВМЗ-62151 «Премьер» (6 ед.), Тролза-6206 «Мегаполис» (2 ед.).

Электробусы с динамической зарядкой моделей «Тролза»-«Мегаполис» (80 ед.) и БКМ-32100D (35 ед.) работают на семи маршрутах Санкт-Петербурга (№№ 2, 17, 18, 23, 32, 41, 43), запущенных в период с декабря 2017 по август 2019 года. Для зарядки тяговых батарей используется уже имеющаяся контактная сеть прямо во время движения по маршруту с пассажирами. Всего по типу зарядки электробусы условно подразделяют на три типа: электробусы с медленной зарядкой (overnight charging), электробусы с ультрабыстрой зарядкой (оpportunity charging) и электробусы с динамической зарядкой (in-motion charging) – они же троллейбусы с увеличенным автономным ходом.