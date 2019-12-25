3 миллиона пассажиров перевезли трамваи обновленного маршрута №60 за 3 месяца

Горэлектротранс отмечает рост популярности трамвайного маршрута №60, обновлённого в середине сентября. За три месяца работы на трамваях проехали более трёх миллионов пассажиров. На режим «как метро» - т.е. с интервалами, приближенными к частоте движения поездов подземки - маршрут перешел во время Европейской недели мобильности, в сентябре 2019 года. Обслуживать линию вышли, в том числе, современные низкопольные трехсекционные трамваи: «Витязь-М» (вся партия из 21 вагона поставки 2019 года) и «ТрамРус».

Пассажиропоток 60-го маршрута за три месяца вырос на треть. Всего трамваи перевезли на 705 тысяч человек больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Увеличению пассажиропотока способствовал целый комплекс мер. По всей трассе за последние пять лет был проведён ремонт путей, включая обновление конечной станции «ЛЭМЗ» минувшим летом. Сюда была продлена трасса маршрута №60, он стал длиннее на 2 километра.

Скорость трамваев была увеличена, что позволило сохранить интервал движения в 3-4 минуты. Совместно с ГКУ «ДОДД» было проведено регулирование светофоров, а также установлены дополнительные «стрелки» и бело-лунные секции. Специалисты Горэлектротранса провели несколько замеров хронометража движения трамваев по маршруту, откалибровав расписание практически по секундам. Кроме того, был внедрён программный модуль для цифровой диспетчеризации маршрута №60: диспетчер контролирует скорость всех вагонов на линии, выполнение графика и другие параметры.

Существенным отличием стал подвижной состав: полностью низкопольные трамваи «Витязь-М» (поставки 2019 года) и «ТрамРус» (работают с 2014 года), способные вместить почти 300 пассажиров. Для юго-запада Петербурга обновление трамваев летом этого года стало самым масштабным за последние 15 лет: всего в Трамвайный парк №8 поступил 21 вагон «Витязь-М». Из-за востребованности маршрута и роста пассажиропотока количество трамваев, одновременно находящихся на линии, было увеличено до 29 единиц.

Обновление трамвайного маршрута №60 в сентябре 2019 года позволяет большему числу жителей Красносельского и Кировского районов добираться до станций метро «Автово» и «Кировский завод». По пути следования трамваев – множество социальных учреждений, школ, торговых центров. Обновление маршрута трамвая №60 – часть стратегии по укреплению транспортного каркаса города.