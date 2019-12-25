25 млн рублей сэкономлено в рамках внедрения бережливого производства

Итоги развития производственной системы Горэлектротранса в 2019 году подвели на торжественной церемонии в Троллейбусном парке № 1. Именно этот парк в области внедрения бережливого производства стал лучшим по совокупности показателей. В целом в Горэлектротрансе за отчётный период сэкономлено почти 25 млн рублей. Принято к реализации 19 проектов улучшений, потенциальный экономический эффект от которых составляет более 15 млн рублей.

Участие в подведении итогов бережливого производства приняли директора всех трамвайных и троллейбусных парков, руководители управлений, отделов и служб, а также самые активные участники программы развития производственной системы предприятия. Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Василий Остряков отметил, что с начала внедрения на предприятии бережливого производства в 2016 году проделана очень большая работа и приобретён хороший опыт.

«Развитие производственной системы мы дополняем инструментами стратегического планирования и совершенствованием системы наставничества. Сотрудники Горэлектротранса, прошедшие обучение бережливому производству, передают знания своим коллегам. Именно те работники, которые стремятся к развитию предприятия, к саморазвитию, войдут в наш кадровый резерв, поэтому вовлечение в процесс внедрения бережливого производства является для них хорошим стимулом», - подчеркнул Василий Остряков.

О ходе реализации программы развития производственной системы доложил начальник отдела перспективного развития Службы технической политики Горэлектротранса Андрей Уланов. Поставленные на 2019 год задачи решены. Это поддержание степени внедрения системы «5С» на уровне не ниже 4 баллов по каждому из пяти шагов; обеспечение наличия стандартов всеобщего обслуживания оборудования (TPM); наличие актуализированных карт технологических процессов для всех стандартизованных операций. Наибольшее количество стандартов ТРМ разработано и внедрено в Аварийно-восстановительной службе, Совмещённом трамвайно-троллейбусном парке, троллейбусных парках №№ 1, 3, трамвайных парках №№ 1, 5, 8. Кроме того, на производствах проведено 8 штурм-прорывов, в ходе которых внедрена система «5С» на участках, пересмотрена эргономика рабочих мест, проведён анализ процессов ремонта и обучено более 100 специалистов. На сегодняшний день внедрению бережливого производства экспертами обучены более 1500 работников предприятия. В рамках обмена опытом совершены ознакомительные поездки на АО «Тверской вагоностроительный завод», АО «Завод «Двигатель», HYUNDAI MOTOR COMPANY (Россия), ООО «ПК Транспортные системы», Kaizen Center (Казахстан).

В 2019 году работниками Горэлектротранса подано 35 проектов улучшений, принято к реализации 19 проектов с потенциальным экономическим эффектом 15,4 млн руб. Кроме того, подано 458 предложений по улучшению процессов деятельности, из них 208 принято к реализации. В общей сложности в рамках внедрения бережливого производства в 2019 году сэкономлено 24,8 млн рублей.

Данная сумма экономического эффекта сформирована за счёт проектов, принятых к реализации в 2017 – 2018 годах. Среди наиболее значимых, в частности, отмечен проект начальника Отдела организации труда и заработной платы Любови Хромойкиной по оптимизации графиков работы водителей и кондукторов. Цель проекта: поддержание оптимального фонда заработной платы, уменьшение человеческого фактора при планировании, устранение простоев и перерасхода фонда заработной платы на оплату рабочего времени, а также сокращение времени на формирование графиков. Проект позволил определить необходимую численность водителей по различным графикам работы в соответствии с расписанием движения и при его изменениях. Он предусматривает установление графиков работы водителей и кондукторов на основании методики определения численности в соответствии с продолжительностью и количеством смен по расписанию движения по рабочим и выходным дням. Экономический эффект в результате реализации проекта составил почти 13 млн рублей.

Более 4 млн рублей составил экономический эффект от реализации проекта старшего мастера Трамвайного парка № 8 Оксаны Виноградовой, предусматривающий сокращение объёма ремонта катушек башмака рельсового тормоза силами подрядной организации. Теперь 80 % катушек ремонтируются силами самого парка в рамках собственных средств.

Служба движения под руководством начальника Ирины Поняевой представила проект по оптимизации информационного обеспечения остановочных пунктов троллейбуса. Основные цели проекта - исключение дублирования информации на остановках, снижение затрат предприятия на изготовление, монтаж и обслуживание ведомственных знаков ТЗО (технический знак остановки), снижение дополнительных затрат на монтаж дополнительных подвесок и стоек. В результате информационные знаки в зоне остановочных пунктов троллейбуса стали более понятны пассажирам, а достигнутый экономический эффект составил 500 тыс. рублей.

В ходе торжественной церемонии были названы победители ежегодного конкурса.

Лучшим парком в области внедрения бережливого производства по результатам 2019 года стал Троллейбусный парк № 1. Помощник директора парка Александр Корешов в своём докладе сообщил, что в парке была выстроена эффективная обратная связь с коллективом, благодаря которой работниками было подано 69 предложений, 48 из них принято. Некоторые предложения трансформировались в большие проекты улучшений с общей суммой ожидаемого экономического эффекта свыше 5 млн руб. Так, например, начальник Производственно-технического отдела Татьяна Шаламова разработала проект, касающийся заправки и обслуживания климатических установок кондиционирования и отопления воздуха на подвижном составе силами парка. Проект предусматривает повышение комфорта пассажиров в салоне подвижного состава, а ожидаемый экономический эффект составляет свыше 2 млн рублей. Всего Татьяна Шаламова с начала внедрения на предприятии бережливого производства подготовила 15 предложений, из них 8 – только в этом году. Кроме того, в 1-м троллейбусном изменили подход к написанию технологических карт и инструкций. Теперь, прежде чем ввести разработанную технологами инструкцию, её сначала тестируют непосредственно на рабочих местах, проверяя на соответствие реальным условиям. Также гордостью парка стал отдел кадров, где в рамках системы «5С» для удобства сотрудников и соискателей полностью изменена организация рабочего пространства. Кроме того, полностью преобразился участок разлива масел в помещении заявочного ремонта, где рабочие зоны разграничили в цветовой гамме.

Всего в различных номинациях дипломами победителей были награждены 9 подразделений Горэлектротранса.

Номинация «Лучший парк»

I место – ОСП «Троллейбусный парк № 1»

II место – ОСП «Трамвайный парк № 5»

III место - ОСП «Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк»

Номинация «Лучшее ОСП (СП)»

I место – ОСП «Аварийно-восстановительная служба»

II место – ОСП «Служба материально-технического снабжения»

III место – СП «Служба подвижного состава».

Номинация «Лучшее управление/служба/отдел»

I место – Служба технической политики

II место – Финансово-экономическое управление

III место – Отдел главного энергетика

Также 25 работников были отмечены благодарностью за весомый вклад в развитие производственной системы предприятия и активную позицию во внедрении и применении методов бережливого производства.

Добавим, что церемонию награждения предварил тренинг-семинар по основам внедрения KPI (key performance indicators или ключевые показатели эффективности), в котором приняли участие руководители всех парков, подразделений, отделов и служб.