150 лет Генриху Графтио – разработчику трамвайной системы Петербурга

26 декабря (14 числа по старому стилю) исполняется 150 лет со дня рождения Генриха Осиповича Графтио. В начале XX века инженер-энергетик, потомственный железнодорожник по предложению властей Петербурга спроектировал первую линию электрического трамвая. Торжественный запуск состоялся 29 сентябре 1907 года, а петербургский трамвай на целый век стал главным видом общественного транспорта в городе на Неве.

Пуск петербургского трамвая был событием поистине всероссийским. Первый маршрут соединил Главный штаб с 8-й линией Васильевского острова. На пуске присутствовали члены императорской семьи. И, конечно же, в народе быстро распространился слух, что первым вагоном управлял не кто-нибудь, а целый граф! Причем, похоже, иностранец… Необычную для русского уха фамилию быстро переиначили на «Граф Тио». Именно Генрих Осипович Графтио должен был встать за контроллер во время первого рейса. Впрочем, в Архиве петербургского Горэлектротранса распространённую легенду опровергли: к сожалению, Графтио опоздал и поехал только во втором вагоне…

Для столицы Российской Империи закупили 190 вагонов английской фирмы Brush. Чтобы регулировать работу нового вида транспорта были сформированы инструкции и правила. Так, движение начиналось в 7 часов 30 минут и заканчивалось в 23 часа. Кондуктор мог запустить в трамвай не более 34 человек. Также поначалу места в вагонах делились на классы. Проезд для пассажира первого класса стоил 6 копеек, за поездку во втором классе платили 4 копейки. Правда, уже через год от такой практики отказались, и плата за проезд стала одинаковой для всех — 5 копеек за каждый тарифный участок. До 1916 года в Петербурге действовала позонная система оплаты проезда. Маршрут делился на несколько зон, билеты для каждого участка были разного цвета. Так что кондуктор одновременно имел при себе 6-8 катушек с разноцветными билетами для разных зон. Тарифные участки не стыковались, а перекрывали друг друга, и кондуктор должен был помнить границы всех зон, какому пассажиру сколько билетов он продал и когда кого высаживать. Также в обязанности кондуктора входило не допускать в салон людей в грязной одежде и пассажиров с домашними животными.

Место вагоновожатого располагалось на открытой площадке, отделенной от пассажирского салона, и зимой вагоновожатые работали фактически на улице. Спасали только шубы с меховыми воротниками и башлыки. Кондуктора трудились в аналогичных условиях. Они должны были находиться на задней площадке, тоже открытой, чтобы следить за посадкой и высадкой пассажиров. Кроме того, при движении вагона они отвечали за безопасность: перекрестки кондуктора проезжали, стоя на подножке вагона, чтобы вовремя остановить желающих запрыгнуть в трамвай на ходу.

Трамвайное движение активно развивалось. Уже к 1908 году общая протяженность маршрутов составила 58 км двойного пути. За 7 лет прибыль от перевозок увеличилась в 10 раз и превысила 10 млн рублей, что позволило вывести городской бюджет из состояния постоянного дефицита. К 1914 году трамвай уже ходил почти по всем основным улицам города: он появился на Лиговском проспекте, набережной Обводного канала, улицах Восстания, Кирочной, Захарьевской, Шпалерной, Тверской, Некрасова и других. Была электрифицирована и модернизирована линия паровика на Большом Сампсониевском проспекте. Для удобства пассажиров Городская Дума ввела дополнительное обозначение номеров трамвайных маршрутов с помощью сочетания двух цветных огней. До сих пор софиты используются на маршрутах трамваев Петербурга.

Реплика самого первого вагона Brush сейчас находится в Музее городского электрического транспорта. А перед входом в музей, на Среднем проспекте, 77, находится памятник трамваю, открывавшему движение в Санкт-Петербурге в 1907 году. Именем Графтио названа улица в Петроградском районе – одна из самых маленьких в Петербурге, но примечательная. Здесь находится Музей Фёдора Шаляпина, а также до середины 2010-х работала студия первой независимой радиостанции города на Неве.