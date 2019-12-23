ВолшебныйТрамвай: украшенные к Новому году трамваи вышли на маршруты

Уникальную световую иллюминацию получил современный низкопольный трамвай – один из трёх «волшебных трамваев», которые петербургский Горэлектротранс вывел на линию ровно за неделю до Нового года. Подсветка позволяет создавать разное настроение для жителей города: это может быть волна, снегопад, мерцание, водопад, мигание, - всего около двух десятков вариантов. Пассажиры на разных маршрутах в разные дни могут повстречать один и тот же трамвай, но с разной иллюминацией. По традиции, всего вагонов три: два других – модернизированные в ретростиле ЛМ-68М2, напоминающие классические ленинградские трамваи «Стиляга». Они будто ожившие ёлочные игрушки, в течение всех зимних каникул будут украшать улицы Петербурга и настраивать на новогоднюю сказку.

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#ВолшебныйТрамвай – так петербуржцы прозвали новогодние трамваи, которые по традиции Горэлектротранс украшает новогодней иллюминацией. Каждый год горожане делятся фотографиями в социальных сетях, встречая на линии празднично украшенные вагоны. А пассажиры неизменно улыбаются, заходя в салон яркого вагона. Само собой, настроение передаётся и тем, кто находится за пультом управления, поделился водитель трамвая Евгений Алексеев:

«Всем хочется ощутить на себе чувство праздника, и поэтому люди иногда даже специально ждут такие украшенные вагоны. Все, у кого есть фотоаппараты, смартфоны, обязательно хотят запечатлеть, сами подходят, фотографируются, делают всё возможное, чтобы оставить это в памяти. Самому тоже, конечно, приятней на таких вагонах работать, потому что ощущение праздника уже вокруг вагона крутится».

Оформление каждого трамвая – ручная работа, которая проводилась в Трамвайном парке №7. В этом году иллюминацию получили три вагона. Впервые к трамваям ЛМ-68М2, модернизированным в ретростиле с отсылкой на ленинградский вагон «Стиляга» ЛМ-57, присоединился современный низкопольный трамвай модели 71-623-02 производства УКВЗ. Такой вагон на линию в среду вывел Андрей Петров - водитель трамвая со стажем более двадцати лет:

«В преддверии Нового года все пассажиры, жители Петербурга, ожидают новогоднего настроения и чуда. Соответственно, мы стараемся им это преподнести. Чтобы люди больше улыбались, не были злыми. Люди, стоящие на остановке, замечают новогоднюю иллюминацию и тянутся – заходят, улыбаются, поздравляют друг друга с наступающим. Конечно, это всё заметно!»

«Завидев новогодний трамвай, и пассажиры, и просто люди на улице всегда улыбаются, - делится эмоциями от первой поездки кондуктор Татьяна Кондрахина, - Потому что создаётся определённое настроение, которое нам не создала в этом году погода. Нет ни снега, ни морозца подходящего, а трамвай способствует новогоднему настроению! Люди машут ему руками, фотографируют. Детишки просят родителей, даже если не нужно ехать, зайти в вагон и просто прокатиться. Ну, и самой нужно соответствовать новогоднему вагону!»

Сотрудники Горэлектротранса надеются, что выход на линию «волшебных» трамваев поможет наступить настоящей зиме. А пока что кондуктор одного из праздничных трамваев Виктор Дуброва рекомендует настраиваться на положительные эмоции уже с утра:

«Я считаю, что день – это как белый лист. И когда люди говорят: «Вот, день плохой, какой-то нехороший!» - да неправильно всё это! Если ты, к примеру, видишь падающую с неба снежинку и радуешься ей – что такая вот, переливается, упала; или синичку видишь, которая села на капот – это же здорово! Если вы этим моментам рады, день ваш будет склеиваться из этих составляющих. А если вы себе скажете с первой секунды: «Опять грязь, опять дождь, опять пасмурно, опять ничего не видно!» - вы же программируете себя сами. Нельзя так, надо понимать, что жизнь настолько коротка, что надо пытаться себя настраивать только на позитив. Потому что нет времени в жизни, чтобы быть грустным!»

Повстречать один из трёх «волшебных» трамваев можно в нескольких районах города на маршрутах №№ А, 3, 7, 23, 24, 27, 65.