«Петербургские магистрали»: вышел в свет новогодний выпуск корпоративной газеты за декабрь

«Чтобы люди с удовольствием работали», - итоги 2019 года подводит директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Василий Остряков. На праздничных страницах «Петербургских магистралей» вспоминаем «Наши 12 месяцев».

Крупнейшая за последние годы закупка трамваев и обновление маршрута № 60, работа по увеличению скоростных режимов электротранспорта, признание Петербурга троллейбусной столицей Европы, возвращение классического трамвая «Американка» для работы на новом маршруте «Первый туристический», испытания «водородного трамвая».

«А мы такие!» 65 лет отметил ДОЛ «Зарница», а команда КВН «Сила тока» успешно завершила сезон. Также работники Горэлектротранса в преддверии праздника рассказали, как прошёл для них год. Это уже не производственные сводки, но не менее важные и достойные внимания личные достижения наших профессиональных, интересных и разносторонних коллег!

Также коллектив СПб ГУП «Горэлектротранс» поздравляет с новым годом председатель Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области Нина Леонтьева.

Ознакомиться с материалами итогового номера, а также скачать новый выпуск можно на сайте в разделе "Пресс-служба".