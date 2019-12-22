Работать с нами. Горэлектротранс приглашает на собеседование в Московском районе

26 декабря, в четверг, Горэлектротранс проведёт гарантированное собеседование в Агентстве занятости населения Московского района. Соискатели узнают о порядке трудоустройства и процессе обучения, желающие получат направления в ближайшие к месту жительства парки. Основной объём перевозок наземным электротранспортом в Московском районе обеспечивают Троллейбусный и Трамвайный парки № 1, располагающиеся в Кировском и Адмиралтейском районах соответственно.
На гарантированном собеседовании будут представлены следующие вакансии:
- ученик водителя трамвая и троллейбуса;
- кондуктор;
- заместитель главного энергетика;
- инженер по ГО и ЧС;
- контролёр технического состояния автотранспортных средств;
- маляр;
- мастер контрольный ОТК;
- начальник маршрута городского транспорта;
- специалист по технической поддержке информационно-коммуникационных систем;
- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;
- слесарь-ремонтник;
- слесарь по ремонту подвижного состава;
- слесарь-сантехник;
- токарь;
- уборщик производственных помещений.
С вакансиями Горэлектротранса также можно ознакомиться здесь.
Встреча в Агентстве занятости населения Московского района пройдёт с 14.00 до 16.00 по адресу: Варшавская ул., д. 63, корп. 1.