Энергетики Горэлектротранса: и в будни, и в праздники на посту

22 декабря, в День энергетика, поздравления с профессиональным праздником в Горэлектротрансе принимают труженики Энергохозяйства. Это подразделение отвечает за надёжность системы энергоснабжения электрического транспорта Петербурга, поэтому энергетики находятся на посту круглосуточно. Уходящий год стал для них особым - Энергохозяйству исполнилось 85 лет.

День энергетика совпадает с окончанием календарного года, и для работников Энергохозяйства этот праздник – хороший повод подвести итоги своей работы за 12 месяцев. Долгожданным событием 2019 года стал запуск тяговой подстанции № 42. Помимо того, что объект оснащён современным оборудованием, это первая за десять лет подстанция, построенная для нужд ГЭТ. Подстанция предназначена для питания контактной сети трамваев и троллейбусов по Дальневосточному, Новочеркасскому и Заневскому проспектам, Таллинской улице, улице Стахановцев и трамвайного кольца «Малая Охта».

На тяговой подстанции установлено современное оборудование производства петербургского ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО», смонтировано 9 ячеек постоянного тока с элементами выкатного типа. Ячейки оснащены микропроцессорными блоками защиты автоматики. Органы управления тяговой подстанцией выполнены на основе микропроцессорных устройств. Для более качественного энергоснабжения контактной сети и минимизации потерь впервые применены преобразовательные агрегаты с 12-пульсовой схемой выпрямления. Реализована полная автоматизация работы оборудования, собственных нужд и контроля доступа тяговой подстанции с пульта энергодиспетчера.

Также в этом году была введена в эксплуатацию первая в своем роде модульная тяговая подстанция, оснащённая современным оборудованием, способная одновременно обеспечивать энергоснабжением пять фидеров контактной сети. Кроме того, на сегодняшний день завершаются работы по подготовке к пуско-наладке реконструированной тяговой подстанции № 25, расположенной на Рябовском шоссе.

Внедряются энергетиками и другие технические решения, повышающие надёжность и стабильность работы электрического транспорта. Например, синтетическая подвесная система контактной сети, существенно снижающая уровень передаваемой на фасады зданий вибрации и общий шумовой фон. Кроме того, такая система не подвержена коррозии и более долговечна. Успешно выполняет задачи на линии вагон-лаборатория по определению параметров контактной сети трамвая, заступивший на службу в Горэлектротрансе в конце 2014 года.

Для надёжного энергоснабжения городского электротранспорта в 2019 году было заменено 40 км контактного провода, отремонтировано 6,7 км кабельных линий постоянного тока, в том числе длительно отключённых фидеров.

В общей сложности круглосуточную работу Энергохозяйства Горэлектротранса обеспечивают сегодня 488 человек, а также 36 единиц спецтехники: вышки контактной сети, телескопические вышки, оперативные автомобили тяговых подстанций и кабельной сети. Эксплуатируются 86 тяговых подстанций, свыше 1900 км одиночного провода трамвая и троллейбуса, 1157 км кабельной сети, 233 электрифицированных стрелочных перевода трамвая и 455 электрических стрелок троллейбуса.

Повышая энерговооруженность, энергетики создают условия для развития городского электрического транспорта в целом.