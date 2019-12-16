Как сделать маршруты Горэлектротранса более эффективными обсудили на техсовете 18 декабря

На фото: трамвайный маршрут №60

18 декабря петербургский Горэлектротранс провел плановый технический совет по оптимизации работы маршрутов электротранспорта. На техсовете рассматривались предложения водителей, собранные в трамвайных и троллейбусных парках по результатам ноябрьских рабочих собраний с руководством предприятия. С учетом важности этой темы для линейных работников техсовет прошел в расширенном составе с приглашением водителей, которые публично проявили такую заинтересованность.

Согласно регламенту были заслушаны доклады заместителя Службы движения-начальника Производственно-технического отдела Татьяны Козловой и заместителя Главного ревизора по безопасности движения Евгения Власова, в прошлом водителя трамвая. Специалисты представили информацию о том, какую работу ведет Управление по решению особо важных вопросов, связанных с расписанием движения, работой светофоров, организацией движения наземного пассажирского транспорта в Петербурге.

Также были выслушаны все водители, которые захотели задать свои вопросы и поделиться в большинстве своем конкретными и полезными предложениями по работе предприятия. Некоторые водители выступили несколько раз. Таким образом, на техсовете обсудили все поставленные вопросы и пришли к пониманию обозначенных проблем, которые требуют методичного и целенаправленного решения совместными усилиями. Очевидно, что необходимо внести корректировки в должностную инструкцию водителя. Однако стоит отметить, что прозвучали и надуманные проблемы и страхи, не подкрепленные конкретными примерами и которые используют в своей полемике пара-тройка людей, заинтересованных в создании беспорядков на предприятии и в Петербурге, прикрываясь лозунгами улучшения условий труда.

Большинство тем, поднятых водителями, известны руководителям и профильным службам, и работа над их решением ведется регулярно в рамках стандартного рабочего процесса. Например, для водителей остро стоят вопросы организации приоритета для электротранспорта, нанесение дорожной разметки, неправильной парковки, работы светофоров. Водители крайне заинтересованы в контакте Горэлектротранса, КРТИ и ГКУ «ДОДД». В Службе главного ревизора заверили, что предприятие в рамках своих полномочий активно старается донести все имеющиеся заявки и предложения до профильных организаций и находится в постоянном взаимодействии с ними.

В частности, для увеличения скоростных режимов трамваев и троллейбусов представителями Горэлектротранса совместно с ГКУ «ДОДД» в 2019 году проведена регулировка циклов и модернизация светофорных объектов на 36 адресах. Поступающие заявки по недостаткам в инфраструктуре, в том числе от водителей, позволили провести 912 корректировок разметки, 1360 регулировок контактной сети и 1268 – путевого хозяйства.

На проспекте Обуховской Обороны светофорами вызывного действия обустроены два адреса – у улицы Дудко и у Парка им. Бабушкина, где проезжая часть совмещена с трамвайной линией. При подъезде трамвая к остановке для автомобилей загорается красный свет, что сокращает риск наезда автомобилей на пешеходов, входящих и выходящих из трамваев.

По просьбе Горэлектротранса Петербургской Комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством Губернатора Санкт-Петербурга в Правительство Российской Федерации направлены предложения Горэлектротранса по ужесточению пункта 14.6 Правил дорожного движения РФ. Речь идёт о добавлении в ПДД нормы, требующей от водителя стороннего транспорта остановиться перед зоной остановки, уступив дорогу пешеходам для посадки-высадки из вагона, и начинать движение только после закрытия дверей трамвая и выключения на нём аварийной световой сигнализации (сейчас автомобилисты имеют право продолжить движение, пропустив пешеходов, входящих или выходящих из вагона).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ ТЕХСОВЕТА

Петербургский Горэлектротранс отмечает, что водители относятся к категории основных рабочих профессий предприятия. Именно благодаря их творческой, профессиональной и добросовестной работе предприятие выполнило все установленные плановые показатели и перевезло пассажиров больше, чем в прошлом году (см. отчет за 9 месяцев) даже несмотря на то, что Горэлектротранс перестал обслуживать 4 лучших трамвайных маршрута в Красногвардейском районе, на которые приходилось 10% всего пассажиропотока предприятия.