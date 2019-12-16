Все новые троллейбусы поставки 2019 года вышли на линию

Новые троллейбусы, недавно поступившие в Горэлектротранс, появились на маршрутах в центре и на юге Петербурга. Машины модели БКМ-321 поступили в троллейбусные парки №№ 1 и 2 (10 и 6 единиц соответственно) и заменили на линии модели более ранних лет.

Продолжается обновление парка подвижного состава петербургского Горэлектротранса. 16 «классических» троллейбусов, полностью низкопольных, присоединились к 125 троллейбусам с увеличенным автономным ходом (электробусам с динамической зарядкой, ТУАХ), закупленным в предыдущие годы.

Новые машины также имеют запас автономного хода не менее 150 метров, позволяющего преодолевать обесточенные участки, объезжать препятствия на маршруте или ДТП, отсоединившись от контактной сети. Внутри – полный комплект информационного оборудования: СЭКОП с возможностью считывания бесконтактных банковских карт и Единой карты петербуржца, система «Говорящий город», система видеонаблюдения, радиоинформаторы, бегущие строки, wi-fi и медиакомлпексы, интегрированные с РАСЦО, датчики пассажиропотока. Также в салоне – встроенные USB-разъемы для зарядки мобильных устройств. Для удобства родителей с детскими колясками и маломобильных пассажиров новые троллейбусы оснащены откидными аппарелями, системой книлинга (функция управления уровнем пола во время посадки-высадки пассажиров), а также кнопками адресного открывания дверей.

Новые троллейбусы можно встретить на центральных маршрутах №№ 5 и 22, и на юге, на маршрутах №№ 15, 24, 26, 29, 36, 39, 44. В этой же части города обновлен трамвайный маршрут №60, его также обслуживают новые трамваи поставки 2019 года (партия из 21 вагона «Витязь-М»).

Маршруты петербургского Горэлектротранса в данный момент обслуживают 689 троллейбусов, включая 125 ТУАХ и 34 «гармошки».