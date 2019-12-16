Горэлектротранс напоминает о безопасном проезде с детской коляской

Петербургский Горэлектротранс напоминает молодым родителям с детьми о необходимости держаться за поручни во время поездки. Для удобства пассажиров с детскими колясками публикуем памятку по безопасному проезду в общественном транспорте.

С коляской удобнее всего заходить в трамвай или троллейбус с низким полом;

Вход для пассажиров с коляской, как правило, находится посередине трамвая или троллейбуса;

В некоторых трамваях низкопольная площадка находится у третьей двери;

Место для посадки пассажира с детской коляской отмечено специальной пиктограммой;

После входа в трамвай или троллейбус поставьте коляску на специальной накопительной площадке;

По возможности, прислоните коляску к перегородке, чтобы предотвратить опрокидывание во время торможения или манёвра;

Обязательно зафиксируйте детскую коляску стояночным тормозом;

Не забудьте оплатить проезд, при этом платить за провоз детской коляски и малыша не нужно;

Во время поездки держитесь за поручни, придерживайте детскую коляску и следите за ребёнком;

Перед выходом из трамвая или троллейбуса не забудьте разблокировать тормоза;

Безопаснее выходить из трамвая или троллейбуса спиной и вывозить за собой коляску.