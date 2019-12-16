Горэлектротранс напоминает о безопасном проезде с детской коляской

16 декабря 2019

Петербургский Горэлектротранс напоминает молодым родителям с детьми о необходимости держаться за поручни во время поездки. Для удобства пассажиров с детскими колясками публикуем памятку по безопасному проезду в общественном транспорте.

 

  • С коляской удобнее всего заходить в трамвай или троллейбус с низким полом;
  • Вход для пассажиров с коляской, как правило, находится посередине трамвая или троллейбуса;
  • В некоторых трамваях низкопольная площадка находится у третьей двери;
  • Место для посадки пассажира с детской коляской отмечено специальной пиктограммой;
  • После входа в трамвай или троллейбус поставьте коляску на специальной накопительной площадке;
  • По возможности, прислоните коляску к перегородке, чтобы предотвратить опрокидывание во время торможения или манёвра;
  • Обязательно зафиксируйте детскую коляску стояночным тормозом;
  • Не забудьте оплатить проезд, при этом платить за провоз детской коляски и малыша не нужно;
  • Во время поездки держитесь за поручни, придерживайте детскую коляску и следите за ребёнком;
  • Перед выходом из трамвая или троллейбуса не забудьте разблокировать тормоза;
  • Безопаснее выходить из трамвая или троллейбуса спиной и вывозить за собой коляску.

 

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