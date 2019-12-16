Горэлектротранс напоминает о безопасном проезде с детской коляской
16 декабря 2019
Петербургский Горэлектротранс напоминает молодым родителям с детьми о необходимости держаться за поручни во время поездки. Для удобства пассажиров с детскими колясками публикуем памятку по безопасному проезду в общественном транспорте.
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С коляской удобнее всего заходить в трамвай или троллейбус с низким полом;
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Вход для пассажиров с коляской, как правило, находится посередине трамвая или троллейбуса;
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В некоторых трамваях низкопольная площадка находится у третьей двери;
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Место для посадки пассажира с детской коляской отмечено специальной пиктограммой;
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После входа в трамвай или троллейбус поставьте коляску на специальной накопительной площадке;
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По возможности, прислоните коляску к перегородке, чтобы предотвратить опрокидывание во время торможения или манёвра;
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Обязательно зафиксируйте детскую коляску стояночным тормозом;
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Не забудьте оплатить проезд, при этом платить за провоз детской коляски и малыша не нужно;
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Во время поездки держитесь за поручни, придерживайте детскую коляску и следите за ребёнком;
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Перед выходом из трамвая или троллейбуса не забудьте разблокировать тормоза;
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Безопаснее выходить из трамвая или троллейбуса спиной и вывозить за собой коляску.