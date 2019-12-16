Работать с нами. Горэлектротранс встретится с соискателями в Калининском районе

17 декабря, во вторник, Горэлектротранс проведёт гарантированное собеседование в Агентстве занятости населения Калининского района. Представители предприятия расскажут о кадровых потребностях, порядке трудоустройства, графике работы и оплате труда.

На гарантированном собеседовании будут представлены следующие вакансии:

- ученик водителя трамвая и троллейбуса;

- кондуктор;

- грузчик;

- заместитель главного энергетика;

- инженер по ГО и ЧС;

- инженер по наладке и испытаниям (тяговые подстанции);

- контролёр технического состояния автотранспортных средств;

- маляр по металлу;

- подсобный рабочий;

- слесарь-инструментальщик;

- слесарь по ремонту подвижного состава;

- слесарь-ремонтник;

- слесарь-сантехник;

- токарь;

- штамповщик;

- уборщик производственных помещений.

С вакансиями Горэлектротранса также можно ознакомиться здесь.

Гарантированное собеседование пройдёт 17 декабря с 14.00 до 16.00 по адресу: ул. Комсомола, д. 35.

Соискатели смогут выбрать себе работу в одном из ближайших парков и подразделений Горэлектротранса. Маршруты в Калининском районе обслуживаются сразу семью парками предприятия: троллейбусными №№ 2, 3 и 6; трамвайными №№ 3, 5, 7, а также Совмещённым трамвайно-троллейбусным парком.