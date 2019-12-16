Расписание работы электротранспорта на новогодние каникулы

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Петербуржцы смогут воспользоваться ночными троллейбусами на маршруте №37. Маршрут трамвая "Первый туристический" (Т1) будет работать с изменениями.

Троллейбус №37 («Улица Пионерстроя – станция метро “Проспект Ветеранов”») будет работать в новогоднюю и рождественскую ночи (1 и 7 января). Ночные троллейбусы встретят пассажиров в первый же день нового года. Интервал движения с 00:00 до 06:00 составит 30 минут. После 6 часов утра маршрут будет работать по стандартному дневному расписанию. Стоимость проезда в ночном троллейбусе маршрута №37 – такая же, как и в дневные часы.

Маршрут трамвая «Первый туристический» (Т1) будет работать с изменениями. 31 декабря отменены рейсы на 16:00 и 19:00. 1 января маршрут не работает. 6 января маршрут также работает по расписанию (ежемесячная профилактика перенесена на 13 января).