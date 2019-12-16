Новогоднее расписание Музея городского электрического транспорта

16 декабря 2019

Музей городского электрического транспорта (Средний пр. В.О., 77) приготовил специальную детскую программу для посетителей в новогодние каникулы. Посмотреть на уникальную коллекцию трамваев и троллейбусов петербургского Горэлектротранса можно будет в течение всех праздничных дней, кроме 1 января: музей будет работать без выходных со 2 по 12 января. Маршрут ретротрамвая «Первый туристический» также будет работать все праздничные дни, кроме 1 января.

 

 

В первый же день работы Музея городского электрического транспорта для детей разного возраста приготовлены сразу три разные программы, включая мастер-классы по анимации. Ежедневно юные посетители музея смогут узнавать что-то новое. При этом для самых маленьких – в возрасте от 4 до 6 лет – заготовлена отдельная детская программа. Записаться можно по телефону музея в часы работы: (812) 321-54-05. По традиции, салоны всех трамваев и троллейбусов в Музее городского электрического транспорта открыты для посетителей, а для детей также оборудованы макеты кабин трамваев с возможностью нажимать звонок и включать фары.

 

Список детских программ в Музее городского электрического транспорта:

  • 2 января, 12:30 – «Ох уж этот чемодан!» (6-10 лет)
  • 2 января, 14:00 – Мастер-класс по анимации (6-8 лет)
  • 2 января, 15:30 – Мастер-класс по анимации (9-12 лет)
  • 3 января, 15:30 – «Театральными маршрутами» (8-10 лет)
  • 4 января, 10:30 – «Зачем троллейбусу рожки?» (4-6 лет)
  • 4 января, 12:30 – «Ох уж этот чемодан!» (6-10 лет)
  • 5 января, 12:00 – «Ох уж этот чемодан!» (6-10 лет)
  • 7 января, 10:30 – «Зачем троллейбусу рожки?» (4-6 лет)
  • 7 января, 12:30 – «Театральными маршрутами» (8-10 лет)
  • 7 января, 14:00 – Мастер-класс по анимации (9-12 лет)

 

График работы Музея городского электрического транспорта в каникулы:

  • 1 января, выходной
  • 2-12 января – с 10:00 до 18:00 (касса – до 17:00).

 

График работы маршрута «Первый туристический» (Т1):

  • 31 декабря – рейсы в 10:00, 13:00 (рейсы в 16:00 и 19:00 отменены);
  • 1 января – маршрут не работает;
  • 6 января – маршрут работает по расписанию (ежемесячная профилактика перенесена на 13 января).

 

Музей городского электрического транспорта

Санкт-Петербург, Средний проспект В.О., д. 77

(812) 321-54-05 | getmuseum.ru

 

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