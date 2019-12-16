Новогоднее расписание Музея городского электрического транспорта

Музей городского электрического транспорта (Средний пр. В.О., 77) приготовил специальную детскую программу для посетителей в новогодние каникулы. Посмотреть на уникальную коллекцию трамваев и троллейбусов петербургского Горэлектротранса можно будет в течение всех праздничных дней, кроме 1 января: музей будет работать без выходных со 2 по 12 января. Маршрут ретротрамвая «Первый туристический» также будет работать все праздничные дни, кроме 1 января.
В первый же день работы Музея городского электрического транспорта для детей разного возраста приготовлены сразу три разные программы, включая мастер-классы по анимации. Ежедневно юные посетители музея смогут узнавать что-то новое. При этом для самых маленьких – в возрасте от 4 до 6 лет – заготовлена отдельная детская программа. Записаться можно по телефону музея в часы работы: (812) 321-54-05. По традиции, салоны всех трамваев и троллейбусов в Музее городского электрического транспорта открыты для посетителей, а для детей также оборудованы макеты кабин трамваев с возможностью нажимать звонок и включать фары.
Список детских программ в Музее городского электрического транспорта:
График работы Музея городского электрического транспорта в каникулы:
График работы маршрута «Первый туристический» (Т1):
Музей городского электрического транспорта
Санкт-Петербург, Средний проспект В.О., д. 77
(812) 321-54-05 | getmuseum.ru