Работать с нами. Горэлектротранс расскажет о вакансиях на Васильевском острове

11 декабря, в среду, представители Горэлектротранса проведут встречу с соискателями в Василеостровском районе. Участники гарантированного собеседования в Агентстве занятости населения узнают о производстве, о графике работы и оплате труда, имеющихся на предприятии социальных льготах. Желающим выдадут направления для трудоустройства в ближайший к месту жительства парк. На Васильевском острове располагается вторая площадка Трамвайного парка № 3 (Средний пр., 77).
На гарантированном собеседовании Горэлектротранс представит следующие вакансии:
- ученик водителя трамвая и троллейбуса;
- кондуктор;
- заместитель главного энергетика;
- инженер (бортовое оборудование);
- инженер по ГО и ЧС;
- инженер по наладке и испытаниям (тяговые подстанции);
- контролёр технического состояния автотранспортных средств;
- маляр;
- мастер контрольный ОТК;
- мастер по ремонту участка главного механика;
- начальник маршрута городского транспорта;
- обойщик;
- слесарь-сантехник;
- специалист по технической поддержке информационно-коммуникационных систем;
- уборщик производственных помещений.
С вакансиями Горэлектротранса также можно ознакомиться здесь.
Гарантированное собеседование пройдёт с 10.00 до 12.00 в Агентстве занятости населения Василеостровского района по адресу: ул. Шевченко, д. 27.