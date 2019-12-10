Работать с нами. Горэлектротранс расскажет о вакансиях на Васильевском острове

10 декабря 2019

11 декабря, в среду, представители Горэлектротранса проведут встречу с соискателями в Василеостровском районе. Участники гарантированного собеседования в Агентстве занятости населения узнают о производстве, о графике работы и оплате труда, имеющихся на предприятии социальных льготах. Желающим выдадут направления для трудоустройства в ближайший к месту жительства парк. На Васильевском острове располагается  вторая площадка Трамвайного парка № 3 (Средний пр., 77).  

 

На гарантированном собеседовании Горэлектротранс представит следующие вакансии:

 

- ученик водителя трамвая и троллейбуса;

- кондуктор;        

- заместитель главного энергетика;

- инженер (бортовое оборудование);

- инженер по ГО и ЧС;

- инженер по наладке и испытаниям (тяговые подстанции);

- контролёр технического состояния автотранспортных средств;

- маляр;

- мастер контрольный ОТК;

- мастер по ремонту участка главного механика;

- начальник маршрута городского транспорта;

- обойщик;

- слесарь-сантехник;

- специалист по технической поддержке информационно-коммуникационных систем;

- уборщик производственных помещений.

 

С вакансиями Горэлектротранса также можно ознакомиться здесь.

 

Гарантированное собеседование пройдёт с 10.00 до 12.00 в Агентстве занятости населения Василеостровского района по адресу:  ул. Шевченко, д. 27.

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