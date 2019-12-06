Горэлектротранс вошёл в число победителей конкурса «Добрых рук мастерство»

Работа Тамары Субботович

Мозаичный трамвай и троллейбус из бисера. Сегодня во Дворце труда состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса декоративно-прикладного и современного искусства «Добрых рук мастерство», проводимого Межрегиональным профсоюзом работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Члены жюри отметили работы сразу четырёх участников от Горэлектротранса. Примечательно, что на творчество победителей и призёров вдохновляет любимая работа.

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В номинации «Инкрустация» транспортники удостоены сразу двух мест: первое заняла начальник административно-хозяйственного отдела Службы пути Тамара Субботович. Вспоминая время, когда она работала водителем трамвая, участница конкурса выложила из страз вагон МС. Прообразом стал служебный трамвай этой модели, который до сих пор работает в Службе пути. Неспроста художница выбрала и номер для мозаичного трамвая – в 70-х годах прошлого века Тамара Александровна водила на девятом маршруте вагоны ЛМ-33, прозванные ленинградцами «Американками». Интересно, что занявшая первое место работа стала для мастерицы дебютом в технике инкрустации.

«До этого года 4 я увлекалась бисером, а мозаикой занялась только в этом году, – рассказала Тамара Субботович. - Решила попробовать, мне очень понравилось, и первая же работа победила на конкурсе! Подарила эту инкрустацию заместителю начальника Службы пути по текущему ремонту Олегу Фёдоровичу Миронову, он обещал повесить её у себя в кабинете. Другие свои работы тоже дарю коллегам».

Второе место в номинации «Инкрустация» занял водитель Троллейбусного парка № 1 Сергей Засорин, изобразивший на своей работе «Троллейбус судьбы». А художник 1-го троллейбусного Владимир Пилипишин занял II место в номинации «Живопись». На его картине маслом написан закат над Бугом. Обе призовые работы останутся в парке, чтобы ими могли полюбоваться коллеги.

Ещё одно первое место досталось водителю Трамвайного парка № 8 Елене Меркушевой - жюри назвало лучшей её работу в номинации «Декоративные цветы из ткани».

«На создание работы у меня ушла примерно неделя, - рассказывает Елена Александровна. - Я увидела такие цветы где-то в интернете и загорелась, а когда я загораюсь – это всё! А вообще рукодельничаю я с 14 лет, начинала с мягких игрушек, а сейчас, кроме цветов, оформляю фетром бутылки - в виде фей, дам в шляпах и шикарных платьях, в которые вставляется шоколад. Раньше, в 90-е, работы приносили деньги на карманные расходы, а сейчас они идут на подарки, так что проблемы с подарками для меня давно не существует».

На торжественной церемонии председатель Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Нина Леонтьева наградила победителей почётными грамотами и подарочными сертификатами.