Более 3 тысяч человек проехали на туристическом трамвае в первый месяц после запуска

Новый маршрут трамвая «Первый туристический» (Т1), открывшийся 6 ноября, набирает популярность. За первый месяц пассажирами классического ленинградского трамвая ЛМ-33 (в народе - «американка») стали 3,2 тыс. человек. Легендарный трамвай, воссозданный петербургским Горэлектротрансом, каждый день совершает четыре рейса с Васильевского острова через Петроградскую сторону до Цирка на Фонтанке и обратно. Старт из Музея городского электрического транспорта (Средний пр. В.О., 77) в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00.

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Наибольшей популярностью у пассажиров пользуются дневные рейсы – в 13 и 16 часов. Как правило, в эти часы пассажиры занимают все посадочные места (33 места) уже в музее. Поэтому для большего удобства пассажирам лучше планировать свою поездку с утра или вечером, в 10 и 19 часов. В среднем за рейс в будний день на Т1 проезжает 24 пассажира, в выходной – 40 пассажиров.

Трасса маршрута «Первый туристический» (Т1) охватывает 500 достопримечательностей и шесть мостов: Тучков, Сампсониевский, Литейный, Белинского, 1-й Садовый и Троицкий.

Торжественный запуск трамвайного маршрута Т1 состоялся 6 ноября. Над проектом работал петербургский Горэлектротранс совместно с исполнительными органами государственной власти по поручению вице-губернатора, автора проекта Олега Маркова. Центром притяжения нового маршрута стала реплика уникального вагона ЛМ-33 по прозвищу «Американка»: такие модели служили горожанам рекордные 46 лет вплоть до 1979 года. Спустя 40 лет для Петербурга XXI века классический ленинградский трамвай воссоздали в Цехе ремонта трамваев Горэлектротранса. Проект «Первый туристический» будет развиваться. В ближайшее время предприятие планирует построить ещё два туристических вагона.

Трасса следования: Средний пр. В.О. – 1-я и Кадетская линии В.О. – Тучков мост – пр. Добролюбова – Кронверкский пр. – ул. Куйбышева – Сампсониевский мост – Финляндский пр. – Боткинская ул. – ул. Академика Лебедева – Литейный мост – Литейный пр. – ул. Белинского – Инженерная ул. – Садовая ул. – Cуворовская пл. – Троицкий мост – Троицкая пл. – Кронверкский пр. – пр. Добролюбова – Тучков мост – 1-я и Кадетская линии В.О. – Средний пр. В.О.

Режим работы маршрута «Первый туристический» (Т1): ежедневно, кроме первого понедельника месяца.

Подробная информация о проекте: http://getmuseum.ru/T1

6 декабря 2019 | Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга

«Один билет на 500 достопримечательностей» приобрел 3141 пассажир туристического ретротрамвая

«Всего за месяц с 7 ноября по 4 декабря на туристическом ретротрамвае поездку совершил 3141 пассажир», - об этом на встрече вице-губернатору Олегу Маркову рассказал директор государственного унитарного предприятия «Горэлектротранс» Василий Остряков.

Трамвай пользуется большой популярностью у петербуржцев и гостей города. Ежедневно без выходных он выходит из Музея городского электрического транспорта (Средний пр., ВО, д. 77) в 10.00, 13.00, 16.00, 19.00. Самое популярное время у пассажиров с 13 до 17.30, чуть меньше людей приходят прокатиться на трамвае утром в 10.00 и вечером в 19.00.

Пассажиры, в том числе из регионов России, активно оставляют отзывы об идее возрождения ретротрамвая. В специально созданной книге отзывов и предложений они пишут благодарности за интересные экскурсии как для детей, так и для взрослых, а также за комфорт и эстетическое удовольствие.

По словам Василия Острякова, завершается строительство еще одного вагона ретротрамвая, в 2020 году запланирован третий вагон. В ближайшей перспективе у будущих пассажиров появится возможность приобретать билеты на ретротрамвай в электронном виде. <...>



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