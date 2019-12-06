Троллейбус №37 будет работать в новогоднюю и рождественскую ночи

Петербургский Горэлектротранс в 2020 году организует обслуживание пассажиров юго-запада в ночное время. Для этого после полуночи во время крупных праздничных дат и городских мероприятий будет работать маршрут троллейбуса №37, следующий от станции метро «Проспект Ветеранов» по одноимённому проспекту до улицы Пионерстроя.

Ночные троллейбусы встретят пассажиров в первый же день нового года. В праздничные каникулы воспользоваться электротранспортом после полуночи можно будет также в рождественскую ночь. Интервал движения с 00:00 до 06:00 составит 30 минут. После 6 часов утра маршрут будет работать по стандартному дневному расписанию.

В 2020 году ночной маршрут троллейбуса №37 будет в следующие даты:

Новый год (1 января),

Рождество (7 января),

православная Пасха (19 апреля),

Праздник Весны и Труда (2 мая),

День Победы (10 мая),

Ночь музеев (в мае),

День города (в мае),

Алые паруса (в июне).

Стоимость проезда в ночном троллейбусе маршрута №37 – такая же, как и в дневные часы. Разовый билет можно купить у кондуктора, либо оплатить при помощи проездных билетов длительного пользования, карты «Подорожник», либо банковской картой (в том числе «МИР» и «Единая карта петербуржца»).

Троллейбусный маршрут №37 появился на карте города в октябре 1972 года. Его трасса изначально отличалась от нынешней, но также соединяла улицу Пионерстроя с метро – тогда это была станция «Автово». С 2001 года 37-й маршрут работает по текущей трассе. На линии можно встретить как «классические» троллейбусы, так и машины особо большой вместимости (в народе - «гармошки»).

Фотография: Никита Фастов