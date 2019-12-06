Работать с нами. Горэлектротранс встретится с соискателями во Фрунзенском районе

Во вторник, 10 декабря, в районном Агентстве занятости населения пройдёт гарантированное собеседование для желающих работать в отрасли ГЭТ. По результатам встречи соискателям выдадут направления для трудоустройства в ближайший к месту жительства парк. Пассажирские перевозки наземным электротранспортом обеспечивают в районе Трамвайный парк № 1 и троллейбусные парки №№ 1 и 3.

На гарантированном собеседовании будут представлены следующие вакансии:

- ученик водителя трамвая и троллейбуса;

- кондуктор;

- заместитель главного энергетика;

- инженер по ГО и ЧС;

- инженер по наладке и испытаниям (тяговые подстанции);

- контролёр технического состояния автотранспортных средств;

- маляр;

- слесарь по ремонту подвижного состава;

- слесарь-ремонтник;

- слесарь-сантехник;

- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;

- специалист по технической поддержке информационно-коммуникационных систем;

- токарь;

- уборщик производственных помещений.

С вакансиями Горэлектротранса также можно ознакомиться здесь.

Гарантированное собеседование пройдёт 10 декабря с 10.00 до 12.00 в Агентстве занятости населения Фрунзенского района по адресу: Бухарестская ул, д. 61.