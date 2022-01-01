Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин встретился со студентами Академии транспортных технологий, завершившими на предприятии производственную практику. 24 студента, обучающиеся по специальности «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)», осваивали азы профессии в трамвайных парках №№ 1, 3, 5, 7, 8, а также в троллейбусных парках №№ 1, 3 и 6. Разговор с молодыми людьми шёл о перспективах будущих транспортников в стремительно развивающейся отрасли ГЭТ.