Новости

2022
20212020201920182017201620152014201320122011
01 августа 2022
Уважаемые участники IX конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве», посвященного 115-летию петербургского трамвая! Благодарим вас за интерес к городскому электрическому транспорту и ваше творчество!
24 мая 2022
1 июня стартует летний сезон в ведомственном детском оздоровительном лагере Горэлектротранса «Зарница», который ведёт свою историю с 1954 года. Первую смену детский лагерь примет после реконструкции. Продажа путевок на первую смену уже стартовала, на последующие три смены путёвки можно будет купить с 1 июня. Отметим, что в этом году ДОЛ «Зарница» подключён к программе детского туристического кешбэка.
24 августа 2022
В Петербурге наградили лидеров IX конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве», организованного Горэлектротрансом. В этом году конкурс был посвящен сразу двум юбилейным датам: 115-летию петербургского трамвая, который город отпразднует 29 сентября, и 65-летию самого модного ленинградского трамвая 50-60 годов ЛМ-57 «Стиляга». Мероприятие прошло в старейшем в городе Василеостровском трамвайном парке, где сейчас располагается Экспозиционно-выставочный комплекс городского электрического транспорта.
19 августа 2022
Четвертую смену в детском оздоровительном лагере Горэлектотранса «Зарница» можно по праву назвать игровой и театральной. Ребята занимаются в театральном кружке, ставят сценки и спектакли, а потом набираются мастерства у профессионалов. Сегодня «Зарницу» посетил театр с постановкой «Кошки-мышки». Представление прошло при содействии Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс».
19 августа 2022
День рождения нужно встречать с друзьями. Так подумали в Экспозиционно-выставочном комплексе городского электрического транспорта и специально к юбилею трамвая подготовили серию экскурсий. Прогуляться по старинному депо Василеостровского трамвайного парка и познакомиться с уникальной трамвайной коллекцией можно будет непосредственно 29 сентября по предварительной записи.
17 августа 2022
Директор Горэлектротранса Денис Минкин накануне выступил на круглом столе на тему «Настоящее и будущее городского электротранспорта: экспертный взгляд». Мероприятие организовала Общественная палата Санкт-Петербурга в рамках медиапроекта «Дело молодых». Главная идея, которую глава Горэлектротранса донёс активной молодежи, заключалась в том, что кадрами нужно заниматься всем. Квалифицированные специалисты – основная потребность современной отрасли ГЭТ с учетом того, что вопросы обновления подвижного состава и инфраструктуры уже сдвинулись места и решаются. Сейчас отрасль стоит на пороге технологической революции и меняется номенклатура транспортных специальностей, они становятся более сложными и наукоемкими.
17 августа 2022
«Зарница» продолжает принимать знаменитых гостей. В этот раз к ребятам приехал кандидат биологических наук, журналист, автор одного из самых популярных видеоблогов «Каждой твари по паре» Павел Глазков. Встреча с ребятами прошла в троллейбусе-кинозале и была посвящена теме животного мира и секретам успешного блога.
17 августа 2022
18 августа, в четверг, на гарантированных собеседованиях в Агентстве занятости населения Невского района петербургский Горэлектротранс расскажет об условиях трудоустройства и открытых на предприятии вакансиях.
15 августа 2022
64 требования Горэлектротранса к виновникам ДТП были удовлетворены за первые три месяца 2022 года на общую сумму более 1,1 млн рублей. В эту сумму входит как возмещение убытков от задержки движения на линии, так и материального ущерба в результате ДТП с участием электротранспорта. Всего же за последние 4 года с 2018 по 2021 гг. виновники в вынужденном простое электротранспорта или ДТП с ним заплатили почти 24 млн рублей. Оценивая статистику нескольких лет, в Горэлектротрансе отмечают, что автомобилисты, понимая материальную ответственность и с целью экономии времени участников ДТП, всё чаще используют возможность упрощенного порядка оформления некоторых случаев.
12 августа 2022
Под названием «Калейдоскоп игр» начала свою работу финальная смена летнего сезона в детском оздоровительном лагере Горэлектротранса «Зарница». Под занавес лета отдыхать в ДОЛ будут четыре отряда, в том числе профессиональные танцоры и футболисты. Четвертая смена находится в самом выгодном и комфортном положении, ведь в 2022 году лагерь открылся после реконструкции и на протяжении предыдущих трех смен преображался и развивался с учетом пожеланий маленьких отдыхающих.
12 августа 2022
Государственная информационная система ЖКХ - это единый ресурс, где собираются данные о состоянии ЖКХ со всей страны и всех участников рынка. Через ГИС ЖКХ можно взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, органами власти различных уровней.
12 августа 2022
Проект реконструкции депо Трамвайного парка № 7 получил высокую профессиональную оценку и вошёл в тройку лидеров в номинации «Информационное моделирование объектов транспортной инфраструктуры» VI Всероссийского конкурса ТИМ-ЛИДЕРЫ 2021/22. Конкурс проходит при поддержке Минстроя России и призван выявить компании, обладающие практическим опытом работы с передовыми технологиями информационного моделирования (BIM или ТИМ-технологии), популяризировать достижения лучших BIM-специалистов России. Напомним, что Трамвайный парк №7 в числе первых будет модернизирован согласно комплексной программе развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее». Всего же по итогам выполнения программы к концу 2028 года под новый подвижной состав будут обновлены все 10 парков предприятия.
10 августа 2022
12 августа, в пятницу, в Агентстве занятости населения Приморского района петербургский Горэлектротранс представит вакансии предприятия в рамках гарантированных собеседований. Приглашаем всех, желающих построить карьеру в крупной и стабильной организации городского транспорта, принять участие в мероприятии.
09 августа 2022
В 2022 году Петербург встретил 80-летие пуска блокадного трамвая. Он вновь повёз пассажиров после суровой зимы 15 апреля 1942 года. Спустя несколько месяцев, 9 августа 1942 года, в Большом концертном зале Ленинградской филармонии состоялась премьера Симфонии №7 Дмитрия Шостаковича. Сегодня в нашем городе отмечают 80-летие знаменитого первого исполнения «Ленинградской симфонии», а в Горэлектротрансе также вспоминают ещё одно важное «транспортное событие».
05 августа 2022
В ДОЛ «Зарница» завершилась третья смена. По доброй традиции ребята покидали лагерь не с пустыми руками, а с наградами за свои творческие и спортивные успехи. Медали и кубки вручили победителям спортивного ориентирования и деловой игры, специальные награды – участникам фестиваля короткометражного фильма «Кинофест», дипломы и грамоты – за особые отличия в период смены. Не оставили без внимания и педагогический состав.
04 августа 2022
Троллейбусный маршрут № 24, начиная с 6 августа, будет курсировать теперь и по выходным дням. Ранее воспользоваться им пассажиры могли только по будням.
03 августа 2022
Научились лидерству. Стать директором завода, руководителем логистической компании или главой банка; четко организовать производственный процесс выпуска продукции, начиная от идеи и составления производственного и финансового планов и заканчивая стартом реального производства – все эти навыки прокачивали ребята из 3 смены на Деловой игре в детском оздоровительном лагере «Зарница».
29 июля 2022
Новые трамваи и троллейбусы из первой партии поставки 2022 года уже можно встретить на городских маршрутах в разных районах города. Так, первые трамваи «Богатырь-М» (производства «ПК Транспортные системы») с комплексом активной помощи водителю после личного осмотра и тестирования губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым вышли на маршрут № 24. Этот маршрут, обслуживаемый Трамвайным парком №7, пролегает по левому берегу Невы с конечной станцией у метро «Рыбацкое».
29 июля 2022
Петербургский Горэлектротранс благодарит за участие в конкурсе всех ребят и напоминает, что до окончания приема работ остается два дня. Рисунки принимаются до конца 31 июля. В этом году конкурс посвятили 115-летию петербургского трамвая, а в теме конкурса соединили историю и современный этап развития городского электрического транспорта. Тема-2022 звучит как: «Стиляги XXI века» и отсылает к прозвищу самого комфортного ленинградского трамвая 50-60 годов ЛМ-57. Также была объявлена отдельная спецноминация «Трамвайные и троллейбусные профессии».
27 июля 2022
Комитет финансов информирует налогоплательщиков, состоящих на учете в Санкт-Петербурге, о переносе сроков уплаты авансовых платежей по налогам в соответствии с постановлениями Правительства Санкт-Петербурга от 27.04.2022 № 374 и от 27.06.2022 № 566.
27 июля 2022
Эпохальное без преувеличения обновление подвижного состава ГЭТ Петербурга, развитие института наставничества, соревнование путейцев, открытие новых талантов Горэлектротранса в рамках корпоративного конкурса, а также первые поэтические шаги литературного клуба «Искромётная лира» – эти и другие темы освещаются в новом выпуске корпоративной газеты.
27 июля 2022
11 августа, в четверг, в Агентстве занятости населения Московского района пройдут гарантированные собеседования для желающих работать в отрасли городского электрического транспорта. Петербургский Горэлектротранс – один из самых крупных работодателей города – представит вакансии и расскажет соискателям об условиях трудоустройства.
25 июля 2022
29 сентября в 14:30 Учебно-курсовой комбинат петербургского Горэлектротранса (УКК) откроет свои двери для желающих обрести новую профессию в сфере электротранспорта. День открытых дверей станет еще одним событием программы празднования 115-летия петербургского трамвая – именно 29 сентября 1907 года из ворот Василеостровского трамвайного парка вышел первый пассажирский электрический трамвай. Сегодня, с появлением инновационных технологий, внедряемых на поступающий в город подвижной состав, профессия водителя трамвая не только не перестает быть востребованной и актуальной, но и требует новых навыков и знаний, специалистов другого уровня. Именно подготовкой таких сотрудников и занимается Учебно-курсовой комбинат.
22 июля 2022
ДОЛ «Зарница» встречает третью смену, а с ней и новых гостей секции журналистики. Накануне для ребят организовали творческую встречу с главным редактором «Петербургского дневника» Кириллом Смирновым с показом фрагмента фильма о детской прессе, снятым редакцией "ПД" к 100-летию пионерии.
20 июля 2022
27 июля, в среду, петербургский Горэлектротранс проводит гарантированные собеседования в Агентстве занятости населения Приморского района. Горэлектротранс продолжает практику участия во встречах с соискателями в формате гарантированных собеседований. Традиционными площадками для таких мероприятий являются районные Агентства занятости.
18 июля 2022
Государственная информационная система ЖКХ - это единый ресурс, где собираются данные о состоянии ЖКХ со всей страны и всех участников рынка. Через ГИС ЖКХ можно взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, органами власти различных уровней.
14 июля 2022
Директор петербургского Горэлектротранса Денис Минкин встретился 14 июля с работниками предприятия, вошедшими в базу наставников ГЭТ. Наставники были приглашены к сотрудничеству в рамках действующего Положения о наставничестве, разработанного в целях адаптации в коллективе молодёжи, сохранения и передачи молодым работникам ключевых знаний и навыков, а также развития интереса к профессии и мотивации к установлению с предприятием длительных трудовых отношений.
14 июля 2022
Сокращение интервалов и увеличение продолжительности движения. В рамках перехода на новую модель транспортного обслуживания (НМТО) петербургский Горэлектротранс с 15 июля усиливает 10 трамвайных и троллейбусных маршрутов. Всего в период перехода на НМТО, начиная с апреля, усиливается 21 маршрут электротранспорта.
13 июля 2022
13 июля на полигоне Пункта технического обслуживания трамваев (ПТО) «Шаврова» губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову презентовали новый подвижной состав СПб ГУП «Горэлектротранс» поставки 2022 года. Глава города осмотрел троллейбус «Транс-Альфа» (Вологда) и троллейбус с увеличенным автономным ходом «Белкоммунмаш» (Минск), а также проехал на новом трамвае «Богатырь-М» производства «ПК Транспортные системы». Во время рейса директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин доложил губернатору о принципе работы комплекса активной помощи водителю, который с 2022 года согласно техническому заданию предприятия устанавливается на все поступающие в Петербург трамваи. Такие системы ещё не внедрены нигде в России и мире, а для нашего города это уже серийные трамваи, которые прибывают по новым контрактам в рамках реализации программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее».
12 июля 2022
В детском оздоровительном лагере Горэлектротранса «Зарница» в преддверии закрытия второй смены состоялось торжественное награждение победителей соревнований по спортивному ориентированию, прошедших 6 июля. Специально для вручения наград к «зарничникам» приехал директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин. Руководитель предприятия провёл также встречу с вожатыми «Зарницы», чтобы услышать их мнения об организации детского отдыха.
08 июля 2022
В День семьи, любви и верности Горэлектротранс предложил молодоженам, чья дата регистрации выпала на 8 июля, отправиться в свадебный рейс на самом любимом ленинградском трамвае 50-60-х годов «Стиляге». Семейные пары приехали в старейший Василеостровский трамвайный парк, чтобы поучаствовать в трамвайной фотосессии «В семейное благополучие на юбилейном «Стиляге» и затем отправиться в путешествие по центру Петербурга на реплике трамвая ЛМ-57.
08 июля 2022
Территория детского оздоровительного лагеря «Зарница» славится своим масштабом – 24 гектара в сосновой полосе. Идеальное место для игры с картой и компасом. Представители федерации спортивного ориентирования Петербурга провели большую спортивную игру для отдыхающих в лагере детей.
07 июля 2022
От качественной и оперативной работы монтёров пути во многом зависит бесперебойная работа трамвая в Санкт-Петербурге. Особенно возросла важность этой профессии в свете реализации программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее», предусматривающей полное обновление не только подвижного состава, но и инфраструктуры предприятия, в том числе путевого хозяйства. Подчеркнуть особую значимость профессионалов Службы пути на новом этапе развития ГЭТ призван новый конкурс «Лучший монтёр пути», прошедший впервые в новейшей истории предприятия.
01 июля 2022
Парты сменились на беседку в приятной тени, а школьные сочинения на жанры журналистики. Отдыхающие в ДОЛ «Зарница» накануне встречали новый тематический день, на этот раз, посвященный практикуму по созданию корпоративной газеты «Петербургские магистрали». Пресс-служба ГЭТ провела для ребят старших отрядов секцию по журналистике, результатом которой станут новые публикации о жизни ДОЛ в газете. Кстати, материалы ребят первой смены уже опубликованы в рубрике «Зарница-озорница», которая появилась в «Петербургских магистралях» к открытию лагеря после реконструкции.
01 июля 2022
Главной темой выпуска стали открытие после масштабной реконструкции ведомственного ДОЛ «Зарница» и презентация на XXV Петербургском международном экономическом форуме концепции развития Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ. Кроме того, в июне в Горэлектротрансе активно сдавали нормы ГТО и открывали таланты.
28 июня 2022
Открытый в этом году после реконструкции детский оздоровительный лагерь «Зарница» петербургского Горэлектротранса продолжает развиваться. Во многом этому поспособствовали сами ребята первой смены, которым предложили писать свои идеи по улучшению лагеря лично директору СПб ГУП «Горэлектротранс» Денису Минкину. Как результат этого взаимодействия в пересменку в дополнение к новым спортивной и батутной площадкам в ДОЛ появился крытый спортзал с прорезиненным покрытием, открытая профессиональная баскетбольная площадка, оборудованы поле для пляжного волейбола и большая тренажерная зона для общей физической подготовки. А ребята второй смены получили выбор новых секций и кружков и свои индивидуальные наборы – комплект брендированных футболок, кепок и полотенец.
27 июня 2022
По-настоящему летние выходные в детском оздоровительном лагере Горэлектротранса «Зарница» выдались деятельными. Здесь открылась вторая смена, на которую прибыли 142 ребенка, включая спортсменов. На торжественной линейке состоялось представление 7 отрядов и церемония поднятия флага.
23 июня 2022
Трамвай №7, поехавший в 2021 году по новым путям на Гранитной улице к Ладожскому вокзалу, станет шаттлом к метро «Новочеркасская» на период ремонта станции «Ладожская». Трамвайный шаттл, как наиболее вместимый вид наземного транспорта, позволит вывести пассажиропоток крупного транспортного пересадочного узла в Невском районе к ближайшим станциям метро и в центр города. Об этом рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков в ходе объезда трассы маршрута №7. Вместе с врио председателя Комитета по транспорту Валентином Енокаевым он проехал на трамвае от Ладожского вокзала по трассе будущего шаттла.
22 июня 2022
В начале июня детский оздоровительный лагерь «Зарница», принадлежащий Горэлектротрансу, открылся после реконструкции и принял первую летнюю смену. Помимо отдыха перед ребятами стояла важная задача: оценить обновленный лагерь и поиграть в игру «Контроль качества». Отряды собрали свои предложения по улучшению жизни в лагере в специальные конверты, которые направили директору СПб ГУП «Горэлектротранс» Денису Минкину. Он приехал на подведение итогов смены и вручил наиболее активным рационализаторам памятные подарки.
21 июня 2022
В связи с подготовкой и проведением праздника выпускников петербургских школ «Алые паруса» вносятся изменения в организацию движения троллейбусов и трамваев в центре города с 21 по 25 июня. А также для удобства пассажиров будет организовано движение троллейбусов с увеличенным автономным ходом (без подсоединения к контактной сети) по Дворцовому мосту с 22 по 24 июня.
17 июня 2022
В петербургском Горэлектротрансе состоялось торжественное награждение победителей и участников конкурсов профессионального мастерства. Водители трамвая и троллейбуса снова должны были продемонстрировать предельную собранность, концентрацию и быстроту реакции, однако уже не на конкурсной трассе, а при поражении мишени: праздник для финалистов администрация и Первичная профсоюзная организация организовали в стрелковом клубе «Олимпиец».
17 июня 2022
Дебютный спектакль ребята поставили по мотивам сказки К. Чуковского «Муха-Цокотуха», но, конечно, на свой лад. В гости к Мухе приходили не только «букашечки и таракашечки», но и представители фауны Ленинградской области – бурый медведь и лисица.
16 июня 2022
Информация Администрации Санкт-Петербурга Губернатор Александр Беглов ознакомился с инвестиционными проектами, представленными в экспозиционно-деловой зоне Санкт‑Петербурга на XXV Петербургском международном экономическом форуме.
16 июня 2022
16 июня 2022 года, во второй день работы Петербургского международного экономического форума, директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин и проректор по цифровой трансформации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Алексей Боровков подписали соглашение о сотрудничестве в области совместной подготовки высококвалифицированных инженерных кадров по направлениям, связанным с применением цифровых технологий, системного цифрового инжиниринга.
16 июня 2022
16 июня на полях XXV Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между СПб ГУП «Горэлектротранс» и интегратором Росатома по системам накопления энергии ООО «РЭНЕРА». Подписантами выступили руководители компаний: директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин и генеральный директор ООО «РЭНЕРА» Александр Камашев.
16 июня 2022
Жираф, ленивец, зебра и даже представительница земноводных лягушка сбежали из зоопарка. На их поиск отправились три отряда ДОЛ «Зарница». Ребятам предстояло поймать зверей и вернуть их обратно в вольеры. Однако одно дело отыскать и поймать беглецов, другое – удержать их, ведь каждое животное хитрое – если не выставишь охрану, тут же убежит.
16 июня 2022
Вагоновожатый Трамвайного парка № 8 Михаил Догадин – новичок на конкурсе профессионального мастерства. Однако дебют оказался счастливым: золотой призёр до сих пор не может до конца осознать, за счёт чего ему удалось с ходу занять первое место. В рецепт успеха вошли самые разные компоненты: ответственность, добросовестность, работа в команде, а самое главное – любовь к трамваю, которая и привела победителя в профессию. Об этом и многом другом Михаил Догадин рассказал в интервью по горячим следам.
15 июня 2022
Водитель Трамвайного парка № 1 Анастасия Шокина вышла на конкурс профмастерства спустя 7 лет после первого участия в соревнованиях профессионалов – да ещё под счастливым 13-м номером. Боец по натуре, она сходу стала серебряным призёром, однако, несмотря на отличный результат, некоторая досада всё же осталась: от золота Анастасию отделил всего один балл! В интервью призёр рассказала о том, как спортивный образ жизни помогает при работе на линии, вспомнила свою самую первую смену, а также попыталась представить трамвай будущего.
15 июня 2022
Ни дня без приключения! В этот раз для ребят из детского оздоровительного лагеря «Зарница» воспитатели и вожатые подготовили новую интересную активность – фотоквест. Он соединил в себе творческие и интеллектуальные задания.
15 июня 2022
Государственная информационная система ЖКХ - это единый ресурс, где собираются данные о состоянии ЖКХ со всей страны и всех участников рынка. Через ГИС ЖКХ можно взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, органами власти различных уровней.
14 июня 2022
Три отряда – «Звездочки», «Ландыши» и «Скиттлсы» – подготовили для родителей тематические выступления ко Дню России. Со сцены звучали песни, ребята соревновались в танцевальных номерах, а «Звездочки» читали стихотворения. Завершился концерт танцевальным флешмобом, объединившим всех участников концерта.
14 июня 2022
Вагоновожатая Трамвайного парка № 8 Екатерина Захарова участвовала в конкурсе профессионального мастерства второй год подряд. В первый раз не удалось войти даже в десятку, а со второго покорилась призовая тройка! В интервью, данном уже в качестве бронзового призёра, Екатерина призналась в любви к профессии, а также рассказала о том, что больше всего радует её при работе на линии и поздравила петербургский трамвай с предстоящим юбилеем.
10 июня 2022
В ДОЛ «Зарница» провели лесной квест «Там, на неведомых дорожках…». Строчку из поэмы Руслан и Людмила для названия литературной игры выбрали с учётом расположения детского оздоровительного лагеря, который находится в живописной местности Всеволожского района. Станции с заданиями в тени лесных деревьев гармонично отражали название квеста, посвященного детскому творчеству поэта А.С. Пушкина.
09 июня 2022
Победители городского конкурса профессионального мастерства водителей трамвая определились сегодня по результатам финальных заездов. Двое лучших водителей Санкт-Петербурга представляют Трамвайный парк № 8. Чемпион впервые принимал участие в соревнованиях профессионалов, а серебряный и бронзовый призёры уже испытывали удачу в 2015 и 2021 годах.
09 июня 2022
«Я б в пожарные пошёл, пусть меня научат!» Под таким девизом прошёл День безопасности в детском оздоровительном лагере «Зарница», открывшемся после реконструкции. Ожидаемо костяк первой смены подведомственного Горэлектротрансу лагеря составляют дети сотрудников предприятия. Как следствие – живой интерес отрядов к крупногабаритной технике. Профилактическое занятие с МЧС переросло в изучение кабины пожарного автомобиля и поливание из брандспойтов. По словам вожатых, эмоций и веселья маленьким исследователям хватило на целый день.
09 июня 2022
По информации Федерального агентства по туризму, в связи максимальной загрузкой детских лагерей в России продажи туров по программе детского туристического кешбэка завершаются в ночь с 14 на 15 июня. Желающие приобрести путевки в лагерь «Зарница» с 50 % кешбэком могут это сделать еще в течение недели.
08 июня 2022
Специализированный семинар на тему «Перспективы развития электрических видов наземного городского транспорта в Российской Федерации: как обеспечить их доступность, эффективность и безопасность» состоялся на базе Сибирского федерального университета в Красноярске. Организатором семинара выступил один из ведущих транспортных институтов ОАО «НИИАТ». Представители петербургского Горэлектротранса приняли участие в семинаре в онлайн-формате.
08 июня 2022
Сегодня в Горэлектротрансе стартовала финальная часть городского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая-2022». В этом году конкурсная трасса впервые организована на новой площадке - ПТО «Шаврова» в Приморском районе. Другое новшество касается конкурсных заданий: трамваям предстоит… «сыграть в теннис»! В программу добавлено новое испытание на плавность вождения, в рамках которого водителю нужно будет открыть ворота кабиной трамвая, не уронив при этом теннисные шарики, установленные на створках.
08 июня 2022
Детский оздоровительный лагерь «Зарница» принимает первых отдыхающих после реконструкции. Старт сезону и новой смене дал праздничный концерт с символичным названием «Давайте познакомимся». Ребята и вожатые подготовили музыкальные и танцевальные номера, а самый младший отряд прочитал стихотворения.
08 июня 2022
Петербургский Горэлектротранс 15 июня, в среду, проведет серию гарантированных собеседований в Агентстве занятости населения Приморского района. Участие в гарантированном собеседовании – хорошая возможность для людей, активно ищущих работу, быстро пройти собеседование, по сути, без предварительного отбора по резюме, что позволяет сэкономить время на ожидание отклика от работодателя.
07 июня 2022
Десятки вакансий и программ стажировок представит петербургский Горэлектротранс участникам Молодежного карьерного форума-2022. Ежегодное мероприятие пройдет 18 июня на базе культурного квартала «Брусницын» на Кожевенной линии и соберет несколько тысяч студентов вузов и колледжей.
06 июня 2022
В Гродно завершился II открытый конкурс профессионального мастерства водителей троллейбуса. 3 июня водители соревновались в практических навыках вождения, я также выявляли самого быстрого в спринте. Водители петербургского Горэлектротранса Александр Спиридонов и Алексей Степанов оказались среди лидеров как в общекомандном, так и в личном зачётах. В результате – общекомандное второе место, а также первое место у Алексея Степанова в личном зачёте среди молодых водителей до 30 лет.
06 июня 2022
6 июня, в День русского языка, в России отмечают день рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. В честь Пушкинского дня России в рейс вышел трамвай, украшенный строчками из стихотворений классика, тематическими иллюстрациями и портретом поэта.
02 июня 2022
II открытый конкурс профессионального мастерства водителей троллейбуса пройдёт в Гродно со 2 по 4 июня. Отстаивать честь Петербурга в Белоруссию отправились серебряный призёр городского конкурса-2022 Александр Спиридонов из Троллейбусного парка № 2 и Алексей Степанов из Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка, занявший 4 место.
02 июня 2022
Сегодня в Омске открывается Всероссийский конкурс профессионального мастерства водителей троллейбуса. Санкт-Петербург представляют победители городского конкурса-2022 Вячеслав Сулиз и Александр Лапин, которые выступят на троллейбусах «Адмирал» производства ООО «ПК Транспортные системы». Современные машины этой модели широко эксплуатируются в Петербурге и хорошо знакомы конкурсантам. Итоги конкурса с призовым фондом 500 тыс. рублей станут известны в воскресенье, 5 июня.
01 июня 2022
В Международный день защиты детей петербургский Горэлектротранс выпустил на линию специальный праздничный трамвай с детской символикой. Чаще всего вагон можно будет встретить на маршруте № 21, а также на других линиях, обслуживаемых Трамвайным парком №3. Узнать "детский трамвай" несложно: борта украсили красочные изображение веселых играющих на природе детей, солнце и радуга. В эти летние дни вагон будет работать под девизом #ДетиНашеВсе.
01 июня 2022
Петербургский Горэлектротранс приглашает стать частью команды профессионалов. 14 июня, во вторник, предприятие проведет серию гарантированных собеседований в Агентстве занятости населения Московского района. В ходе таких встреч соискателям рассказывают об открытых вакансиях и предоставляют каждому, проявившему заинтересованность в трудоустройстве, возможность сразу же пройти гарантированное собеседование у представителей Сектора по набору персонала Горэлектротранса.
01 июня 2022
Петербургский Горэлектротранс продолжит усиление маршрутов в рамках следующих этапов новой модели транспортного обслуживания (НМТО). К первому этапу НМТО, стартовавшему 1 апреля, было усилено шесть маршрутов электротранспорта: с 21 марта усилены троллейбусные маршруты №№ 11, 20, 44, с 31 марта – маршруты №№ 3, 31, 38.
31 мая 2022
Производство, история, профессиональные соревнования, музыка, фестивали, ночная жизнь культурной столицы, спорт, летний отдых, – эти разные на первый взгляд сферы жизни весеннего Горэлектротранса объединяет майский номер корпоративной газеты.
31 мая 2022
1 июня, в День защиты детей, петербургский Горэлектротранс традиционно даёт старт ежегодному конкурсу детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве». В этом году его посвятили 115-летию петербургского трамвая, а в теме конкурса соединили историю и современный этап развития городского электрического транспорта. Тема-2022 звучит как: «Стиляги XXI века» и отсылает к прозвищу самого комфортного ленинградского трамвая 50-60 годов ЛМ-57. Также отдельно объявляется спецноминация «Трамвайные и троллейбусные профессии».
30 мая 2022
Первый городской благотворительный забег «Бегом с дневником» состоялся 29 мая в Приморском парке Победы в рамках официальной программы празднования Дня города. Забег был организован изданием «Петербургский дневник». По приглашению редакции газеты в забеге ко Дню города принял участие СПб ГУП «Горэлектротранс», предприятие представлял водитель Троллейбусного парка № 1 Валерий Быков.
28 мая 2022
28 мая в старейшем в Экспозиционно-выставочном комплексе городского электрического транспорта состоялся концерт Симфонического оркестра под руководством главного дирижера Михаила Голикова. В состав оркестра также вошли раритетные трамваи и троллейбусы, облик которых дополнял эстетику звука в индустриальном пейзаже и создавал специфическую полифонию видов искусств: музыки, старинной архитектуры и ретротранспорта. Симфоническая музыка в старейшем в городе трамвайном парке прозвучала в рамках сотрудничества Горэлектротранса и Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и молодежи.
27 мая 2022
В День города в петербургском Горэлектротрансе пополнение – прибыл первый низкопольный трамвай в рамках плана поставки на 2022 год. Модель «Богатырь-М» производства ООО «ПК Транспортные системы» поступила в Трамвайный парк №7. Всего согласно контракту Горэлектротранс получит 57 трамваев ПК ТС, ещё один контракт на поставку 81 трамвая ПК ТС заключен Комитетом по транспорту.
27 мая 2022
Первый троллейбус с увеличенным автономным ходом «Белкоммунмаш» из партии поставки 2022 года с аккумуляторными батареями ООО «РЭНЕРА» («Росатом») прибыл в Петербург. Всего же согласно контракту в течение двух лет Горэлектротранс получит 97 таких машин. Обновление парка подвижного состава предприятия идёт в рамках программы развития ГЭТ «Сохраняя историю, движемся в будущее», которая также включает параллельную модернизацию инфраструктуры ГЭТ. В целом с начала года заключено 6 государственных контрактов (3 – по троллейбусам, 3 – по трамваям) на поставку современного электротранспорта в Петербург.
27 мая 2022
Приятным и неожиданным сюрпризом стала дневная поездка для пассажиров трамвая № 62. На борту их ждало театрально-музыкальное погружение в празднование Дня города: живая музыка, стихи и признания в любви Санкт-Петербургу. Акцию организовали Горэлектротранс и Подростково-молодежный досуговый центр «Фрунзенский».
24 мая 2022
1 июня ведомственный детский оздоровительный лагерь Горэлектротранса, расположенный в деревне Аньялово Всеволожского района, распахнёт свои двери после масштабной реконструкции, которая началась полтора года назад. Как и в 1954 году, когда только открывалась «Зарница», работали сообща: свою лепту в преображение здравницы внесли практически все парки и службы.
23 мая 2022
С 23 мая маршрут ретротрамвая «Первый туристический» (Т1) возвращается к своему привычному графику работы и по стандартному маршруту. Напомним, ранее он был задействован в акции «Ночь музеев», выполняя роль экскурсионного шаттла между Интерактивным центром истории метрополитена и Музеем обороны и блокады Ленинграда.
21 мая 2022
Петербургский Горэлектротранс принял участие в двухдневной программе III Международного транспортного фестиваля «SPbTransportFest». Особый интерес на выставке инновационного транспорта 20 мая привлёк к себе вологодский троллейбус «Авангард» поставки 2022 года, прибывший в парк предприятия буквально на днях. Свой премьерный рейс в колонне ретротранспорта 21 мая совершил отреставрированный троллейбус 1938 года ЯТБ-2. Вячеслав Сулиз получил награду правительства города как лучший водитель троллейбуса этого года по итогам конкурса профессионального мастерства.
20 мая 2022
Торжественная церемония награждения победителей конкурсов профессионального мастерства лучших водителей общественного транспорта Санкт-Петербурга состоялась сегодня в рамках Международного транспортного фестиваля #SPbTransportFest. Золотой кубок из рук вице-губернатора получил водитель Троллейбусного парка № 1 Вячеслав Сулиз. В этом году он уже второй раз стал победителем конкурса профессионального мастерства водителей троллейбуса. Через две недели Вячеславу Сулизу – снова на конкурсную трассу: на это раз ему предстоит защищать честь Санкт-Петербурга на Всероссийском конкурсе в Омске.
20 мая 2022
Международный транспортный фестиваль #SPbTransportFest открылся сегодня в центре Петербурга. На Манежной площади и Кленовой улице развернулась выставка инновационного транспорта, в числе которого представлены трамваи и троллейбусы нового поколения. Среди них – первый вологодский троллейбус «Авангард» поставки 2022 года, прибывший в Горэлектротранс на днях. После официального осмотра экспозиции программу фестиваля продолжило торжественное награждение победителей конкурсов профессионального мастерства-2022. Награду из рук вице-губернатора Максима Соколова получил водитель Троллейбусного парка № 1 Вячеслав Сулиз.
19 мая 2022
Маршрут ретротрамвая «Первый туристический» (Т1) изменит свою трассу на «Ночь музеев» и станет музейным шаттлом. 21 мая с вечера и до конца дня туристический трамвай будет курсировать между Интерактивным центром истории ГУП «Петербургский метрополитен» и Музеем обороны и блокады Ленинграда. Расписание рейсов и музейных площадок специально синхронизировано для тех, кто захочет совместить программу двух экскурсий с поездкой на реплике классического ленинградского трамвая ЛМ-33, работавшего в блокаду. В пути пассажиров тоже ждёт экскурсия, она будет посвящена теме 80-летия пуска блокадного трамвая.
19 мая 2022
20 мая на Кленовой улице и Манежной площади пройдет выставка инновационной техники, где в числе современного подвижного состава посетителям представят трамваи и троллейбусы последнего поколения. В их числе – первый вологодский троллейбус «Авангард» поставки 2022 года, прибывший в Горэлектротранс на днях. 21 мая к выставке в центре Петербурга присоединятся экспонаты Экспозиционно-выставочного комплекса городского электрического транспорта. Раритетные троллейбусы и трамваи проедут по городу в рамках крупнейшего в России VII Петербургского парада ретротранспорта, приуроченного ко Дню города. Абсолютной премьерой городского парада станет Ярославский троллейбус 1938 года (ЯТБ-2, вторая модель). Это его первый выезд в XXI веке и после реставрации. ЯТБ-2 проедет вторым в троллейбусной колонне, возглавляемой старейшим троллейбусом ЯТБ-1 1936 года. Трамвайная колонна проследует под эгидой 115-летия петербургского трамвая, юбилей он отпразднует 29 сентября. Завершится парад на Инженерной улице, где до вечера будет проходить большая выставка раритетов под открытым небом.
19 мая 2022
Водитель Троллейбусного парка № 2 Александр Спиридонов занял второе место на городском конкурсе профессионального мастерства-2022. С золотым и бронзовым призёрами этого года, Вячеславом Сулизом и Александром Лапиным, читатели уже знакомы. Александр Спиридонов хоть и не новичок на соревнованиях профессионалов, в тройке победителей оказался впервые, добиваясь успеха несколько лет. О том, как складываются отношения с техникой, людьми и нематериальным миром, Александр рассказал в дебютном интервью.
18 мая 2022
Учебно-курсовой комбинат, который готовит профессионалов для наземного электрического транспорта Санкт-Петербурга, возобновил системное знакомство студентов с Экспозиционно-выставочным комплексом ГЭТ. Регулярные экскурсии будущих водителей трамвая и троллейбуса в старинное депо Василеостровского трамвайного парка вновь стали возможны в связи с улучшением эпидемиологической обстановки. Знакомство с историей предприятия – это важная часть педагогического процесса, предусматривающего не только отличное знание матчасти, но и патриотическое воспитание молодёжи ГЭТ.
16 мая 2022
Информация Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
13 мая 2022
В Петербурге назвали имена самых лучших водителей троллейбуса-2022. Победители определились сегодня по итогам финальной, практической части турнира, и двум из них уже знаком «вкус золота». Первое место занял 34-летний водитель Троллейбусного парка № 1 Вячеслав Сулиз - серебряный призёр Петербурга и России на соревнованиях 2016 года, победитель городского конкурса в 2018 году. Теперь Вячеславу вновь предстоит представлять Санкт-Петербург на Всероссийском конкурсе, где ему однажды уже сопутствовал успех.
13 мая 2022
Учащиеся школы № 543 Московского района выступили в роли экскурсоводов на троллейбусном маршруте № 24. Необычную поездку связали сразу с несколькими памятными датами: Днём Победы, с отмечавшимся 13 апреля 120-летием российского троллейбуса, а также предстоящим столетием пионерии и Днём любви и верности. По пути следования ребята рассказали пассажирам о памятных местах, связанными с различной тематикой: Великой Отечественной войной, промышленностью, образованием, освоением космоса... Все эти темы объединил Московский район, которому в 2019 году исполнилось 100 лет.
12 мая 2022
Сегодня в Горэлектротрансе начались двухдневные финальные соревнования городского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель троллейбуса». 12 мая в программе – проверка теоретических знаний и приёмка подвижного состава. Победителей назовут по завершении самой зрелищной части конкурса – заездов, которые состоятся в пятницу. Лучшие водители представят Санкт-Петербург на Всероссийском конкурсе в Омске.
07 мая 2022
Совет ветеранов и Молодёжный совет Горэлектротранса побывали на экскурсионной программе, подготовленной к 9 мая в рамках двустороннего сотрудничества между Экспозиционно-выставочным комплексом ГЭТ и Музеем обороны и блокады Ленинграда. После экскурсии в Соляном переулке троллейбус с увеличенным автономным ходом доставил транспортников на выставку «После зимы» в Василеостровский трамвайный парк, проехав специальным маршрутом памяти по знаковым блокадным местам.
06 мая 2022
Сегодня у мемориала Блокадному трамваю на проспекте Стачек состоялась торжественная церемония, посвящённая Дню Великой Победы. В преддверии 9 Мая здесь собрались ветераны, школьники, представители Горэлектротранса и районной администрации.
06 мая 2022
Участие в ежегодной торжественно-траурной церемонии приняли сотрудники предприятия, ветераны, представители Первичной профсоюзной организации, студенты Учебно-курсового комбината ГЭТ. Цветы легли к подножию монумента «Мать-Родина» и к стеле на Аллее памяти, посвящённой подвигу работников Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома (ТТУЛ), где состоялся краткий митинг с традиционным вручением молодому поколению книги «Фронтовой трамвай».
06 мая 2022
Для пассажиров трамвая №49 выступили солисты ансамбля «Купчинские зори» совместно с активистами Подростково-молодёжного центра «Фрунзенский». Они проехали в трамвае, украшенном праздничной символикой к 9 мая, исполнили песни военных лет и раздали пассажирам георгиевские ленточки.
05 мая 2022
5 мая состоялась торжественная церемония передачи домовых книг из Центрального архива СПб ГУП «Горэлектротранс» в СПб ГКУ «Центральный государственный архив Санкт-Петербурга» (ЦГА). Теперь 125 книг ГЭТ, датированных с 1931 по 1980 годы, станут частью единого архива из 70 с лишним тыс. домовых книг, в которых сохраняется история ленинградцев-петербуржцев, история нашего города. А у граждан появилась дополнительная возможность получить информацию о своих родственниках или подтвердить тот или иной статус.
05 мая 2022
Традиционно Петербургский Горэлектротранс ко Дню Победы совместно со школьниками и молодёжью организует «рейсы Победы». На них ребята рассказывают пассажирам о памятных местах по ходу маршрута, а также о роли ленинградских трамвайщиков в годы войны и блокады. В этом году в акции «Трамвай Победы» принимают участие сразу два трамвайных маршрута - № 29 и № 49, на которых в праздничные дни будет работать брендированный к 9 мая вагон. Также география акции будет расширена за счёт участия в праздничной программе троллейбуса № 24. 5 мая вахту на праздничном маршруте несли ученики школы № 543 Московского района.
30 апреля 2022
Студенты и преподаватели Учебно-курсового комбината петербургского Горэлектротранса в общегородской День благоустройства традиционно пришли на Пискарёвское мемориальное кладбище, чтобы в преддверии Дня Великой Победы привести в порядок братские захоронения.
30 апреля 2022
В апреле в петербургском Горэлектротрансе в рамках традиционного месяца чистоты проходили мероприятия по благоустройству и подготовке к летнему сезону, а также экологические акции. Так, в День Земли Молодёжный совет Первичной профсоюзной организации Горэлектротранса благоустроил Аллею экологически чистого транспорта, заложенную по его инициативе в 2018 году в Невском районе. А в выходные почти две тысячи сотрудников предприятия приняли участие в субботнике, благоустроив порядка 500 тысяч квадратных метров подведомственных и прилегающих территорий.
29 апреля 2022
80-летие пуска блокадного трамвая, расширенное собрание трудового коллектива по итогам 2021 года, подготовка к весенне-летнему сезону в рамках месяца чистоты, спорт и даже братья наши меньшие – эти и другие темы поднимает корпоративная газета в своём втором весеннем номере.
29 апреля 2022
Для любителей романтического вечернего Санкт-Петербурга продлевается время работы «Первого туристического» (Т1) маршрута ретротрамвая. Запускается дополнительный рейс в 19:00. Таким образом, с 1 мая туристический трамвай ежедневно будет совершать 4 рейса.
28 апреля 2022
Изменения в организации движения в связи с мероприятиями, приуроченными к 9 мая.
27 апреля 2022
12 мая 2022 года, в четверг, петербургский Горэлектротранс проводит гарантированные собеседования в Агентстве занятости населения Московского района.
27 апреля 2022
Среди собачьих профессий самая уникальная – работа собаки проводника. Она направлена не на защиту и охрану, а на любовь к людям, выдержку и терпение. Этим собакам разрешено везде находиться без намордника, в т.ч. в транспорте, в связи с тем, что специально обученные собаки обязаны поднимать всё, что упало у незрячего хозяина.
26 апреля 2022
Встреча директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Дениса Минкина с трудовыми коллективами состоялась в Троллейбусном парке № 1. Это первое столь расширенное очное собрание, которое прошло на предприятии после двух ковидных лет. Среди основных результатов 2021 года стоит отметить утверждение программы развития предприятия «Сохраняя историю, движемся в будущее», которая определила план работы и модернизации ГЭТ на ближайшие 8 лет. Также в 2021 году отмечается увеличение транспортной работы и определённое восстановление пассажиропотока, вызванные улучшением эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге. Кроме того, в плюсе – заработная плата работников и курс на омоложение трудового коллектива.
22 апреля 2022
22 апреля, в Международный День Земли, Молодёжный совет Первичной профсоюзной организации Горэлектротранса приехал навестить Аллею городского электрического транспорта, заложенную по его инициативе в 2018 году в Невском районе. Тогда 20 молодых клёнов были высажены в честь 111-летия петербургского трамвая и 155-летия конки. С тех пор молодежь ГЭТ ежегодно посещает Аллею, ухаживает за молодыми деревьями и наводит порядок.
22 апреля 2022
Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин и председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает информационное взаимодействие и обмен опытом в сфере СМИ. Подписывали документ в туристическом трамвае - реплике знаменитого вагона ЛМ-33 прошлого века, антураж которого сегодня гармонично дополнил первый массовый советский телевизор КВН 50-х годов. Он символизировал тему первого совместного проекта в рамках сотрудничества. Речь идет о запуске нового средства массовой информации на мониторах в современных трамваях и троллейбусах – «Петербургский дневник» на транспорте». В конце мероприятия, которое состоялось в день 30-летия АО «Петроцентр», издающего «Петербургский дневник», Денис Минкин презентовал раритетный телевизор генеральному директору АО «Петроцентр», главному редактору «ПД» Кириллу Смирнову.
22 апреля 2022
ГЭТ озеленяющий. Для работников отрасли экологически чистого транспорта ответственное отношение к окружающей среде - не только профессиональная черта, но и привычка повседневной жизни. 22 апреля, в Международный День Земли, призванный привлечь внимание к проблеме охраны природных ресурсов, сотрудники Горэлектротранса рассказали, приходилось ли им сажать деревья и почему они считают это важным. К слову, Аллея экологически чистого транспорта в Невском районе – это тоже дело рук транспортников, сегодня Молодежный совет ГЭТ работает на своей Аллее и проводит акцию по благоустройству.
21 апреля 2022
С 22 по 24 апреля на выставке «Олдтаймер-Галерея» 2022, которая пройдёт в КВЦ «Экспофорум», впервые широкой аудитории представят новый экспонат Экспозиционно-выставочного комплекса городского электрического транспорта. «Ярославский троллейбус» 1938 года (ЯТБ-2, вторая модель) пополнил уникальную коллекцию Горэлектротранса в 2021 году, в год 85-летия петербургского троллейбуса. Троллейбус, найденный 14 лет назад на садовом участке в Ленобласти, и спустя 84 года после выпуска с завода снова на ходу благодаря реставраторам ЭВК ГЭТ. Участниками ретровыставки в «Экспофоруме» в эти выходные станут также рама послевоенного троллейбуса МТБ-82Д и троллейкар КТГ-1.
19 апреля 2022
26 апреля 2022 года, во вторник, петербургский Горэлектротранс проводит гарантированные собеседования в Агентстве занятости населения Красносельского района.
15 апреля 2022
Петербургский Горэлектротранс отмечает 80-летие возобновления пассажирского трамвайного движения в блокадном Ленинграде. Как встречали ленинградцы свой живой звенящий пассажирский трамвай - со слезами, с улыбками, с криками «Ура!», с надеждой, испытывая подъем духа - сегодня показали в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ на Васильевском острове. Здесь подготовили постановку-реконструкцию «Пуск блокадного трамвая весной 1942 года». В ней приняли участие реконструкторы из сообщества «Рекон СПб» и воспитанники Военно-патриотического клуба «Победа» при Музее «Битва за Ленинград», с которым Горэлектротранс 13 апреля подписал соглашение о сотрудничестве.
15 апреля 2022
В день 80-летней годовщины пуска блокадного трамвая на Пискаревском мемориальном кладбище состоялось торжественно-памятное мероприятие. Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин вместе с ветеранами предприятия встретились со школьниками и рассказали о значении пуска пассажирского трамвая в осажденном Ленинграде и вкладе трамвайщиков в Великую Победу. Активное участие в подготовке памятного мероприятия приняла школа № 543 Московского района. Всего же колонна состояла из 300 школьников учебных заведений Московского, Калининского, Адмиралтейского, Выборгского и Невского районов. Возглавила колонну рота почётного караула в составе воспитанников кадетских классов.
14 апреля 2022
15 апреля, в день 80-летия возобновления трамвайного движения в блокадном Ленинграде, для пассажиров трамваев и троллейбусов прозвучит «Ленинградская симфония» Дмитрия Шостаковича, первому исполнению которой в 2022 году также исполняется 80 лет. Легендарное произведение будет транслироваться в разных районах города в современном подвижном составе, который отличается большей бесшумностью и современными техническими возможностями. Музыкально-памятную акцию СПб ГУП «Горэлектротранс» проводит совместно с Государственной филармонией для детей и молодежи.
14 апреля 2022
16 апреля на площадке КВЦ «Экспофорум» состоится панельная дискуссия «Роль культуры в современном обществе: диалог поколений» в рамках проекта «Диалоги/Диалоги», ориентированного на молодёжь 14-18 лет. Одним из спикеров выступит начальник сектора по набору персонала СПб ГУП «Горэлектротранс» Ольга Меньшикова.
13 апреля 2022
В преддверии 80-летия пуска блокадного трамвая в осажденном Ленинграде директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин и директор Музея «Битва за Ленинград» Олег Тиберия подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство будет направлено на популяризацию истории транспортного предприятия и подвига ленинградских трамвайщиков, которые даже в условиях блокады, обстрелов и бомбежек продолжали служить пассажирам и обеспечивать работу трамвая в городе.
12 апреля 2022
Петербургский Горэлектротранс проводит ряд встреч с будущими соискателями, желающими начать карьеру на предприятии.
11 апреля 2022
15 апреля исполняется 80 лет со момента возобновления пассажирского трамвайного движения в блокадном Ленинграде. За всю историю своей работы трамвай в городе останавливался лишь однажды – зимой 1941-1942 годов, когда перебои с электроэнергией сделали невозможным регулярное движение электротранспорта. Уже к 8 марта 1942 года на линию вернулись первые грузовые трамваи, они подготовили инфраструктуру для пуска пассажирского движения, которое возобновилось 15 апреля 1942 года. Пассажирский трамвай позволял беречь драгоценные жизненные силы, а его возвращение для ленинградцев стало символом надежды и веры в Победу. К 80-летию пуска блокадного трамвая вспоминаем его историю и хронику событий суровых военных лет.
08 апреля 2022
Приказ о закладке памятника был издан в Горэлектротрансе 9 апреля 2007 года, в год 100-летия петербургского трамвая. А торжественную церемонию закладки приурочили к 65-й годовщине возобновления трамвайного движения в блокадном Ленинграде 15 апреля 1942 года. У выезда из Трамвайного парка № 8 в этот день собрались ветераны и работники предприятия, директора трамвайных и троллейбусных парков. На церемонию прибыл музейный вагон МС, работавший на улицах блокадного города.
07 апреля 2022
7 апреля на заседании Совета Международной ассоциации «Метро» петербургский Горэлектротранс включён в состав Ассоциации, а директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин стал членом Совета Ассоциации. Ранее начальник Московского метрополитена Виктор Козловский, в чьём ведении находится московский трамвай, вошёл в Правление Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ), президентом которой является Денис Минкин.
06 апреля 2022
С началом апреля в Горэлектротрансе стартовал месяц чистоты. Капризы погоды вносят свои коррективы в процесс подготовки подвижного состава к выходу на линию, которому традиционно в межсезонье уделяется особое внимание. Обычно с началом апреля при трамвайных парках дополнительно запускаются уличные моечные комплексы, которые позволяют совместить процесс мойки с проездом по парку. Но пока температура не позволяет расконсервировать сезонные мойки, подвижной состав продолжают мыть и проводить дезинфекцию непосредственно в депо.
06 апреля 2022
В Троллейбусном парке № 3 состоялось профилактическое занятие, посвящённое безопасности дорожного движения. С лекцией перед линейным персоналом выступили сотрудники ОГИБДД УМВД РФ по Невскому району.
06 апреля 2022
Представители петербургского Горэлектротранса приняли участие в Днях карьеры Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПб ГАСУ). Состоялась встреча со студентами двух факультетов: «Технология транспортных процессов» и «Техносферная безопасность». Их выпускники могут прийти на работу в ГЭТ диспетчерами, экологами, специалистами по охране труда и безопасности дорожного движения.
05 апреля 2022
4 апреля в Театре юного зрителя им. А.А. Брянцева состоялась церемония награждения первой городской социальной премии «Город в лицах». Победителем в номинации «Лучший кондуктор» стала Ольга Фёдоровна Петрова – старший кондуктор троллейбусного парка № 6 петербургского Горэлектротранса.
04 апреля 2022
В Учебно-курсовом комбинате петербургского Горэлектротранса прошло практическое занятие по взаимодействию с маломобильными группами населения. Участие в обучении приняли студенты УКК – будущие водители трамвая и троллейбуса. Эта тема входит в учебный план, однако практические навыки важно отработать ещё до выхода на линию. Благодаря таким занятиям водители лучше понимают потребности людей с ограниченными возможностями. Осваивать практические аспекты этой темы будущим водителям помогали представители центра по подготовке специальных собак «Семаргл» и объединения собак-проводников «Невский проводник».
04 апреля 2022
В Горэлектротрансе начался отборочный этап ежегодных конкурсов профессионального мастерства водителей трамвая и троллейбуса. В этом году и теоретическая часть, и предварительные заезды вновь проходят непосредственно в парках. Финалисты встретятся уже на конкурсной трассе. В этом году она будет адаптирована под программу Всероссийских соревнований водителей троллейбуса, куда предстоит отправиться победителям городского этапа соревнований. Для трамвайщиков тоже есть свои новшества: финал изменил географию и пройдет на ПТО «Шаврова».
04 апреля 2022
Артисты клоун-мим-театра «Мимигранты» раздали пассажирам трамвая №6 апельсины. Вместе с этим иммунитет поднимали, создавая хорошее настроение и веселую атмосферу в салоне. «Мимигранты» показывали фокусы, подшучивали над пассажирами и смешили самых маленьких участников импровизированного праздника. Традиционный витаминный рейс петербургского трамвая состоялся в рамках ежегодного «Смешного фестиваля».
31 марта 2022
1 апреля стартует 1-й этап перехода на Новую модель транспортного обслуживания Санкт-Петербурга (НМТО). Вместе с масштабным изменением автобусной маршрутной сети добавляется новый способ оплаты проезда на наземном транспорте – с помощью QR-билета.
31 марта 2022
В Учебно-курсовом комбинате петербургского Горэлектротранса состоялся День открытых дверей для желающих освоить профессию водителя электротранспорта, все более востребованную и актуальную в условиях перехода на новую модель транспортного обслуживания и реализации программы развития Горэлектротранса. В этот раз для проведения мероприятия вместо учебного класса потребовался актовый зал: на день открытых дверей пришли более полусотни человек. Как отмечают в УКК, это говорит о возрастающем интересе к профессии, причем не только среди молодёжи, но и у людей среднего возраста. Соискатели смогли познакомиться с процессом подготовки водителей трамваев и водителей троллейбусов, посетить учебные классы, узнать об условиях стажировки и дальнейшей работе на линии, о графике и системе оплаты труда, прокатиться на тренажёрах «с эффектом виртуальной реальности».
29 марта 2022
Первый весенний номер корпоративной газеты под стать сезону связан с обновлением. Обновляется маршрутная сеть, появляются новые удобные сервисы для пассажиров, работники предприятия осваивают полезные знания и навыки, стартуют корпоративные конкурсы… И даже фотографии в номере напоминают: весна пришла!
28 марта 2022
В рамках перехода на новую модель транспортного обслуживания Комитет по транспорту оптимизирует автобусную маршрутную сеть. 140 автобусных маршрутов в три этапа с 1 апреля по 15 июля будут изменены, закрыты или добавлены. При этом с учётом изменения городской маршрутной сети будут усилены и возьмут на себя повышенный пассажиропоток ряд трамвайных и троллейбусных маршрутов.
24 марта 2022
Учащиеся 1 курса Академии транспортных технологий побывали с визитом в Совмещённом трамвайно-троллейбусном парке (СТТП). В ходе экскурсии ребята получили подробное представление о том, как функционирует предприятие транспортной отрасли, в которой им предстоит трудиться после окончания учебного заведения.
22 марта 2022
30 марта, в 15:00, Учебно-курсовой комбинат петербургского Горэлектротранса (УКК ГЭТ) приглашает на День открытых дверей. Он пройдет накануне старта первого этапа новой модели транспортного обслуживания, согласно которой ряд трамвайных и троллейбусных маршрутов будут усилены и возьмут на себя повышенный пассажиропоток с учётом изменения городской маршрутной сети. Поэтому профессия водителей трамваев и троллейбусов будет ещё более востребованной и перспективной в Петербурге. Кроме того, в Горэлектротрансе существует ряд других популярных рабочих специальностей, обучиться которым за несколько месяцев также можно в УКК ГЭТ с последующим гарантированным трудоустройством.
22 марта 2022
В рамках декады цикловой комиссии № 14 «Профессиональная подготовка и практика» в Академии транспортных технологий состоялась встреча с представителями Горэлектротранса. В ходе профориентационного мероприятия по содействию трудоустройству выпускников студентам 2 - 4 курса профильных специальностей представили предприятие, его структуру, перспективы развития и возможности для молодых специалистов.
22 марта 2022
С установлением весенней погоды особые усилия работников трамвайных и троллейбусных парков направлены на поддержание чистоты подвижного состава. Горэлектротранс готовит к запуску в работу уличные моечные комплексы, которые эксплуатируются в теплый сезон наряду с круглогодичными мойками в депо. Вместе с тем предприятие продолжает регулярную дезинфекцию салонов, которая является составной частью процесса мойки и подготовки транспорта к выезду на линию.
21 марта 2022
В петербургском Горэлектротрансе подвели итоги внедрения бережливого производства в 2021 году. Торжественное мероприятие с награждением отличившихся экспертов прошло в Троллейбусном парке № 1, который из года в год держится в лидерах программы развития производственной системы ГЭТ. По итогам аудита эффективности внедрения бережливого производства 1-й троллейбусный вновь занял первое место.
18 марта 2022
Председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков и директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин встретились с финалистами первой секции студенческого кейс-чемпионата Комитета по транспорту. Тема секции - «Видение перспективного облика трамвая для Санкт-Петербурга». Над концепциями трудились студенты Московского политехнического университета и Академии им. А.Л. Штиглица. В качестве многолетнего партнера кейс-чемпионата ребят также поздравил генеральный директор «Агентства бизнес новостей» Алексей Дементьев, издание предоставило финалистам годовые сертификаты на подписку «Яндекс Плюс». Вручение дипломов и подарков закономерно проходило в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ, где собрана коллекция классических ленинградских вагонов, отражающих моду разных эпох.
17 марта 2022
Представители петербургского Горэлектротранса приняли участие в двухдневном распределении выпускников Техникума железнодорожного транспорта. В трудовые коллективы 19 ребят вольются летом: на предприятии их уже ждут.
09 марта 2022
«Одну женщину люблю», «Как много девушек хороших», «Ты мне не снишься»... Эти и другие любимые песни можно было услышать 8 марта в туристическом трамвае. В честь Международного женского дня он совершил поздравительный рейс, трансляцию которого показал зрителям телеканал «Санкт-Петербург».
05 марта 2022
5 марта по центру Петербурга проехал #ВесеннийТрамвай, приближая Международный женский день. Во время рейса трамвая № 3 пассажиркам дарили цветы в честь 8 марта. Акцию организовал Горэлектротранс по идее, предложенной «Авторадио». Работники эфира решили поздравить своих слушателей лично – не только в студии, но и через живое общение в городском трамвае.
04 марта 2022
Работа сервисов безналичной оплаты с использованием банковских карт
03 марта 2022
Представители Управления по персоналу петербургского Горэлектротранса в рамках взаимодействия с Агентством занятости населения Фрунзенского района посетили 2 марта ярмарку вакансий для учащихся СПб ГБПОУ «Автомеханический колледж».
01 марта 2022
1 марта 1845 года родился изобретатель электрического трамвая Федор Пироцкий. Рассказываем об интересных местах в городее, связанных с именем изобретателя. Приглашаем в путешествие по «Трамвайному Петербургу» – заочно в наших карточках и в жизни во время весенних прогулок.
01 марта 2022
Первые машины из ворот троллейбусного парка на северо-западе Петербурга вышли 1 марта 1985 г. «Шестёрка» - самый молодой парк в городе, ведь он был спроектирован и построен для обеспечения пассажирскими перевозками быстрорастущего населения новых кварталов на северо-западе города.
01 марта 2022
1 марта отмечает день рождения Энергохозяйство петербургского Горэлектротранса. Это подразделение отвечает за обеспечение надёжности системы электроснабжения ГЭТ.
24 февраля 2022
Дополнительные инструктажи стали частью комплекса мероприятий, проводимых на предприятии в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции. Среди этих мер: обязательная мойка и дезинфекция подвижного состава перед выездом на линию, а также тщательная уборка рабочих мест.
23 февраля 2022
Трансляцию концертного рейса туристического трамвая, приуроченного ко Дню защитника Отечества, показал телеканал «Санкт-Петербург». В реплике довоенного трамвая 1933 года проехали артисты ансамбля песни и пляски «Невский дозор» с патриотической программой.
22 февраля 2022
Несмотря на то, что 23 Февраля празднуется широко, в первую очередь отношение к Дню защитника Отечества имеют те, кто служит, служил или является военнообязанным. Многие работники Горэлектротранса в разное время служили в различных войсках, званиях и должностях. Для одних это были 2 – 3 года срочной службы, для других – десятилетия ратного труда.
16 февраля 2022
Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин встретился со студентами Академии транспортных технологий, завершившими на предприятии производственную практику. 24 студента, обучающиеся по специальности «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)», осваивали азы профессии в трамвайных парках №№ 1, 3, 5, 7, 8, а также в троллейбусных парках №№ 1, 3 и 6. Разговор с молодыми людьми шёл о перспективах будущих транспортников в стремительно развивающейся отрасли ГЭТ.
15 февраля 2022
Конкурс изданий среди корпоративных и муниципальных СМИ проходил в рамках VII Фестиваля малой прессы, проводимого «Высшей школой журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ. От корпоративных изданий на конкурс было представлено 33 заявки. За интервью ко Дню ВМФ с водителем троллейбуса Александром Лапиным «Троллейбус идёт, как будто корабль по воде» редакция газеты «Петербургские магистрали» в составе Пресс-службы Горэлектротранса вошла в тройку призёров в номинации «Лучшая публикация о профессионалах (работниках любой отрасли)».
11 февраля 2022
По городу поедут «трамваи будущего» в любимом облике ленинградцев
10 февраля 2022
В Трамвайном парке №1 показали, как проходит процесс мойки и дезинфекции трамваев перед работой на маршрутах.
09 февраля 2022
Производителям предстоит с нуля разработать низкопольный вагон с укороченной базой под особенности условий эксплуатации в историческом центре Главной имиджевой премьерой программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее» станут вагоны для центра Петербурга. Только внешне стилизованные под трамвайную моду 50-60-х годов, новые вагоны будут отражением самых перспективных тенденций автоматизации, сервиса и комфорта. А необычный облик трамвая по мотивам ретро - только приятный эстетический бонус. На деле заводам предстоит с нуля разработать для Петербурга и запустить в серийное производство современную и технологичную модель низкопольного трамвая, учитывающую особенности и характеристики путевого хозяйства в историческом центре. Среди других требований к новинке - оснащение системами поддержки принятия решений, которые представляют собой первые фактические шаги Горэлектротранса в сторону автопилотирования.
04 февраля 2022
«Олимпийский трамвай» вышел в свой первый рейс в день открытия XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине. Традиционно «Спортивный вагон», украшенный официальной символикой главных состязаний мира, начал свой путь на Садовой улице, 50-Б, где 111 лет назад был образован первый в истории России Олимпийский комитет.
01 февраля 2022
Удивительный Троллейбусный парк № 1: старейший в городе и одновременно молодой. Дело в том, что история коллектива нынешнего Троллейбусного парка № 1 началась ещё в 1936 году, когда парк находился только на Сызранской улице. Впоследствии он начал эксплуатировать и более молодую площадку на Ленинском проспекте, которую занимает и в наши дни. За счёт этого укрупнения, которое произошло в двухтысячных годах, нынешний Троллейбусный парк № 1 является самым большим троллейбусным предприятием Европы.
01 февраля 2022
Новый год начался с обновления: Горэлектротранс объявил конкурс на закупку 57 инновационных трамваев. В январском выпуске рассказываем, почему новый подвижной состав для ГЭТ – это транспорт будущего. А будущего, как известно, не бывает без прошлого. Сохраняя историю, молодёжь ГЭТ организовала памятные мероприятия, посвящённые полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады, а спортсмены Горэлектротранса пробежали марафон по Дороге жизни.
31 января 2022
31 января 1895 года в Петербурге появился необычный рельсовый транспорт: ледовый трамвай. Электрические вагоны перевозили пассажиров по льду Невы до 1911-го года, то есть, даже успели поработать в тандеме с классическим «сухопутным» трамваем, движение которого было открыто в 1907 году.
27 января 2022
27 января на линию вышел «Трамвай Победы». Специально оформленный вагон с активистами и волонтёрами проехал по маршруту № 49. Традиционную акцию в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады ежегодно проводят петербургский Горэлектротранс совместно с подростково-молодёжным досуговым центром «Фрунзенский». Символично, что вела в этот день праздничный вагон вагоновожатая Трамвайного парка № 1 Светлана Ющенко – внучка 103-летней блокадницы.
27 января 2022
К мемориальным доскам в честь подвига ленинградских трамвайщиков, сохранившим движение пассажирского трамвая в войну и блокаду, 27 января возложили цветы. В день 78-летия снятия блокады Ленинграда ППО ГУП «Горэлектротранс» и Молодежный совет ГЭТ провели Акцию Памяти, которая началась на Васильевском острове у бывшего общежития ТТУЛ в годы войны. Затем церемония продолжилась уже у Блокадной подстанции на Фонтанке, дававшей ток военным трамваям при движении по центру города.
27 января 2022
В Энергохозяйстве подвели итоги первого производственного соревнования «Лучший район контактной сети». Новый конкурс стартовал в начале прошлого года. Организаторы задумали его с целью улучшения качества работы «контактников», распространения передовых приёмов труда, а также повышения трудовой спайки и чувства локтя в коллективе. Особую актуальность конкурс приобрёл в свете реализации программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее», в рамках которой до 2028 года ожидается полное обновление подвижного состава и инфраструктуры предприятия, включая энергосистему ГЭТ.
26 января 2022
В эти январские дни в петербургском Горэлектротрансе вспоминают подвиг своих коллег, которые сумели сохранить пассажирское трамвайное движение в осажденном Ленинграде. Это уже годы спустя трамвай стал символом жизни, но тогда, в нечеловеческих условиях блокады, трамвай и был самой жизнью. Пока ленинградцы слышали трамвайный звон и перестук колес, они знали, что город жив. Трамвай подвозил раненых к госпиталям, боеприпасы на фронт, рабочих к заводам и помогал экономить ленинградцам драгоценные калории. Память об этом передается в Горэлектротрансе из поколения к поколению.
26 января 2022
Молодые - рулят! В Учебно-курсовом комбинате петербургского Горэлектротранса состоялся День открытых дверей для желающих освоить профессию водителя электротранспорта, набирающую всю большую популярность среди молодежи. Соискатели смогли познакомиться с процессом подготовки водителей трамваев и водителей троллейбусов, посетить учебные классы, узнать об условиях стажировки и дальнейшей работе на линии, о графике и системе оплаты труда.
25 января 2022
Троллейбусный парк №1 показал процесс подготовки подвижного состава к выходу на линию. Таким же образом трамваи и троллейбусы моются и проходят санитарную обработку во всех десяти трамвайных и троллейбусных парках Горэлектротранса перед выходом на линию.
25 января 2022
25 января, в Татьянин день, отмечает свой праздник российское студенчество. Все водители петербургского Горэлектротранса тоже в разные годы прошли через студенческую скамью Учебно-курсового комбината. Многие из них вспоминают период учебы в УКК с теплотой и благодарностью за путёвку в профессию. В эти дни добрые слова в адрес УКК имеют особое значение, ведь в начале года школе профессионалов городского электрического транспорта исполнилось 85 лет. Символично, что сегодня комбинат принимает поздравления от своих выпускниц Татьян, а завтра познакомится со своими будущими студентами: 26 января в УКК пойдёт День открытых дверей.
21 января 2022
Парк петербургского Горэлектротранса в ближайшие годы пополнят современные трамваи с принципиально новым техническим оснащением. Накануне объявлен конкурс на поставку до конца 2023 года 57 низкопольных вагонов со сроком службы не менее 30 лет. В состав закупки входит 3 трёхсекционных и 54 двухсекционных вагона. По условиям конкурсной документации поставка должна начаться не позднее 31 мая 2022 года и завершиться к концу 2023 года. Это – первая закупка новых трамваев в рамках программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее».
20 января 2022
Петербургский Горэлектротранс оказался в числе победителей конкурса коллективных договоров, организованного Ленинградской Федерацией профсоюзов в 2021 году. По результатам комплексной оценки группы экспертов предприятие получило диплом III степени в номинации «Организации внебюджетной сферы» (категория «Организации Санкт-Петербурга»). Торжественная церемония прошла 20 января во Дворце Труда, награды вручил председатель Ленинградской федерации профсоюзов Владимир Дербин.
17 января 2022
26 января, в 15:00, Учебно-курсовой комбинат петербургского Горэлектротранса приглашает на День открытых дверей всех, желающих освоить профессию водителя электротранспорта. Соискатели смогут познакомиться с процессом подготовки водителей трамваев и водителей троллейбусов, посетить учебные классы, узнать об условиях стажировки и дальнейшей работе на линии, о графике и системе оплаты труда.
13 января 2022
Редакция корпоративной газеты Горэлектротранса принимает 13 января поздравления по случаю профессионального праздника российской печатной прессы. В этот день в 1703 году вышла в свет первая российская печатная газета «Ведомости». «Петербургские магистрали» моложе петровского издания «всего» на 242 года, но тоже имеют свою богатую историю. Ведь первый номер газеты «Лентрамвай» был опубликован 1 июня 1945 года – не прошло и месяца после окончания Великой Отечественной войны! С тех пор главными читателями и героями газеты остаются Люди труда, непрерывно обеспечивающие работу ГЭТ. Самые активные рабкоры прислали в редакцию свои поздравления.
10 января 2022
В связи с ремонтом трамвайных путей с 01:30 10 января до 04:50 1 февраля закрывается трамвайное движение по пр. Солидарности у к/с «пр. Солидарности» со стороны ул. Коллонтай.
01 января 2022
Учебно-курсовой комбинат ведёт свою историю с 31 декабря 1936 года, когда произошло объединение школы подготовки вагоновожатых и кондукторов и Учебного комбината, занимавшегося подготовкой рабочих кадров для предприятий треста «Лентрамвай». С тех пор вот уже на протяжении 85 лет УКК готовит профессионалов для отрасли ГЭТ, которые не только обеспечивают безопасное, быстрое и комфортное перемещение по Санкт-Петербургу, но и являются лицом городского общественного транспорта. В новый 2022 год Учебно-курсовой комбинат вступает в новом качестве.
2022
20212020201920182017201620152014201320122011
Пресс-службаНовости«Петербургские магистрали»СМИ о насАнонсы предстоящих мероприятийСпецпроектыЛюди труда
Вакансии