31 марта 2022

В Учебно-курсовом комбинате петербургского Горэлектротранса состоялся День открытых дверей для желающих освоить профессию водителя электротранспорта, все более востребованную и актуальную в условиях перехода на новую модель транспортного обслуживания и реализации программы развития Горэлектротранса. В этот раз для проведения мероприятия вместо учебного класса потребовался актовый зал: на день открытых дверей пришли более полусотни человек. Как отмечают в УКК, это говорит о возрастающем интересе к профессии, причем не только среди молодёжи, но и у людей среднего возраста. Соискатели смогли познакомиться с процессом подготовки водителей трамваев и водителей троллейбусов, посетить учебные классы, узнать об условиях стажировки и дальнейшей работе на линии, о графике и системе оплаты труда, прокатиться на тренажёрах «с эффектом виртуальной реальности».